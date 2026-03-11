PP y Vox convalidan en el Parlamento el decreto ley de medidas fiscales por el temporal con abstención de la izquierda

La consejera de Economía, Carolina España, este miércoles en el Pleno del Parlamento durante su intervención en la convalidación del Decreto-ley 1/2026 de medidas fiscales contra los daños de los temporales. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado este miércoles el Decreto-ley 1/2026, que aprobó el Consejo de Gobierno en su sesión de 25 de febrero, que contiene medidas fiscales para contrarrestar a los damnificados los daños por la sucesión de borrascas que afrontó Andalucía en el periodo comprendido entre el 23 de enero y el 16 de febrero en el sector agrario y ganadero, infraestructuras hidráulicas y dominio público hidráulico.

El texto ha recibido el aval de PP y Vox en Andalucía y ha recibido la abstención de los grupos de la izquierda: Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

La estimación que ha hecho la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social es que el número de beneficiarios será de unas 1.500 personas, mayoritariamente a través de las deducciones en el IRPF. La vigencia de las medidas es todo este 2026 y serán aplicables en todo el territorio andaluz, conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno del 18 de febrero de 2026 que declaró la situación excepcional provocada por el tren de borrascas.

Carolina España ha defendido en la presentación de este decreto ley que "la prioridad es que las familias puedan volver a tener una vivienda digna sin que la factura fiscal autonómica se convierta en un obstáculo", para añadir que "frente a la tentación de subir la presión fiscal incluso en tiempos de crisis, nosotros defendemos una Andalucía que ayuda, que acompaña y que reacciona rápido dentro de sus competencias. Aquí no hay excusas, hay decisiones".

Entre las medidas fiscales del decreto ley convalidado figuran deducciones en el IRPF y tipos de un 0% en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD).

En el caso del Impuesto de la Renta se crea una deducción temporal nueva del 100% de los gastos de reparación de la vivienda dañada y cuyo límite es no sobrepasar la cuota autonómica del impuesto, de manera que si la cuota autonómica es igual o menor al gasto elegible, el contribuyente no pagará IRPF autonómico en 2026.

Esta deducción sólo es aplicable de tratarse de la vivienda habitual o alquilada a un tercero que sea en su caso el domicilio habitual. No contempla la adquisición de bienes muebles. Se permitirá deducir las cantidades satisfechas en la reparación de las viviendas no cubiertas por otras ayudas públicas o por las compañías de seguros.

Se amplía la deducción por compra de vivienda a las personas que han perdido la suya por las trombas de agua con independencia de la edad del adquirente o de la condición del inmueble, ya fuera protegido o no. En ese supuesto el comprador de una vivienda nueva podrá deducirse durante el ejercicio de 2026 el 6% de la inversión destinada a la adquisición de una vivienda, incluidos los gastos derivados de la misma.

Se extiende la deducción del 15%, con un límite de 1.200 euros, por alquiler de vivienda para jóvenes, mayores de 65 años y víctimas de violencia de género y terrorismo a todas las personas afectadas por la pérdida de su vivienda a causa de las riadas que se vean obligadas a alquilar otra.

Ninguna de estas deducciones excepcionales y temporales contempladas en el decreto ley se limitan por la renta de los contribuyentes.

Otro paquete de medidas apuntan al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), para el que se reducen los tipos hasta el 0%. En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) ese tipo del 0% es para la compra de vivienda habitual de sustitución de la dañada, con límite de valor de 250.000 euros. Para otros inmuebles (locales, naves, explotaciones, segundas residencias), el tipo superreducido es de un 3,5%, con un límite de precio de adquisición de 150.000 euros.

Ese tipo del 0% se establece también para la adquisición de vehículos que sustituyan a otro dado de baja por los daños del tren de borrascas. En la modalidad de AJD se establecen tipos del 0% para inmuebles destinados a vivienda habitual y del 0,3% para los destinados a otro tipo de usos, como segunda residencia o actividad económica.

LA OPOSICIÓN; PSOE-A: "MAMARRACHO DE DECRETO"

El parlamentario socialista Mario Jiménez ha denominado las medidas de la Junta "mamarracho de decreto" por cuanto ha sostenido que "no sirve para nada, es una estafa, este adefesio es una tomadura de pelo", mientras ha considerado que "los afectados que reciban algo podrán beneficiarse en junio de 2027" para preguntarse en el caso de los beneficiarios de las ayudas para adquirir una vivienda "¿mientras donde viven? ¿se van debajo de un puente?".

Ha asegurado con los informes asociados al Decreto ley que se destinan 30.000 euros a la deducción fiscal para compra un inmueble que haya sido dañado, por lo que le ha preguntado a la consejera Carolina España si "no le da la vergüenza", antes de ironizar con que el artículo del decreto-ley regulador de esa deducción tiene "más letra que euros". A esto ha sumado, para calificar de "insultante", que la exención por ganadero de la tarifa del certificado veterinario sea de 10 euros.

"¿Y para la pesca?", se ha preguntado Jiménez, "cero".

El portavoz adjunto del Grupo Vox en Andalucía, Rodrigo Alonso, ha sostenido que "las políticas de ayudas de Moreno Bonilla siguen la misma estrategia que Sánchez" para proclamar que el Gobierno andaluz "juega en la élite del autobombo" por cuanto ha esgrimido que los beneficiarios de las ayudas fiscales "las verán en 2027".

Se ha preguntado "por qué han dejado fuera de la bonificación a los regantes de las Cuencas Mediterráneas y del Tinto-Odiel-Piedras cuando el decreto ley dice que en todas las cuencas han estado en situación de extremo riesgo y sólo aparecen ayudas para la Cuenca Guadalete-Barbate".

"Las ayudas fiscales que sean ayudas directas y que lo sean ya", ha reclamado Alonso.

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha considerado que el decreto entraña "dos tipos de movimientos de ingresos", que ha concretado en "un menor ingreso" para propiciar "un alivio fiscal" de 5,7 millones de euros y de otros 135 millones de euros con cargo al canon de mejora para infraestructuras hidráulicas.

Ha recordado que el nivel de inejecución del canon del agua es de 584 millones para considerar que el ejercicio de la Junta "es mover la bolita de sitio para que esté a disposición de otras obras" y ha indicado que el Gobierno andaluz con las cuentas de 2025 tiene 3.111 millones de euros sin invertir para argumentar que "la red de carreteras ya estaba en situación penosa en una situación de sequía extrema".

Ha sostenido que la convalidación del decreto ley exige "un acto de fe que no cabe en política por pedir el respaldo a medidas que no explican" y criticado que "no hay ni la cuarta parte de la mitad del dinero sobre el que han empeñado su palabra" y ha proclamado que "no será Por Andalucía quien tape las vergüenzas de un gobierno que va a engañar a los andaluces otra vez".

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que el decreto ley "es la primera medida real en BOJA" frente al anuncio de 1.780 millones en ayudas directas para recordar que "en el BOJA es donde los gobiernos tienen que poner las cosas".

"Medidas concretas muy poquitas; postureo y propaganda todo el del mundo", ha proclamado García, quien ha apuntado como "reflexión para los medios de comunicación" que frente a los 1.780 millones anunciados por la Junta hasta el momento se cuentan "tres modificaciones de crédito que ascienden a 240 millones".

"No me entero de nada porque no está en el BOJA", ha insistido el portavoz de Adelante, quien ha advertido de que "el paquete de medidas fiscales es un parche menor" y se ha cuestionado la falta de deducciones fiscales para "comprar los muebles de la casa", que ha señalado como el mayor problema en vez de la compra de un nuevo inmueble.