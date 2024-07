PP-A y Vox rechazan en el Parlamento una PNL del PSOE-A contra los "ataques" de la Junta al TC por el caso ERE

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PP-A y Vox, una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista que, entre otras cuestiones, quería que la Cámara andaluza instase "a los miembros del Consejo de Gobierno" del PP-A "a que cesen en los ataques que están efectuando" al Tribunal Constitucional (TC), "poniendo en cuestión su independencia e imparcialidad", tras sus recientes pronunciamientos en relación a los recursos de amparo presentados por ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados en la 'pieza política' del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

La iniciativa socialista ha contado con el apoyo del grupo Por Andalucía, mientras que el Grupo Mixto-Adelante Andalucía se ha abstenido y PP-A y Vox han votado en contra, por lo que ha sido rechazada.

La primera propuesta de esta PNL socialista era que el Parlamento andaluz muestre su "reconocimiento expreso al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución y como garante de los derechos fundamentales reconocidos en la misma, así como en su función de corregir la vulneración de dichos derechos fundamentales, entre otros, el principio de legalidad penal" y la "presunción de inocencia".

La otra propuesta que planteaba el Grupo Socialista con esta iniciativa, al margen de la ya citada sobre los "ataques" del Ejecutivo andaluz al TC, era que el Parlamento instase "a los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía" a que, "con respeto y acatamiento de todas las sentencias dictadas tanto por los tribunales ordinarios como por el Tribunal Constitucional, dejen de imputar conductas delictivas a anteriores responsables de la Junta de Andalucía que en ningún caso han sido establecidas en dichas sentencias, y que dejen de hablar de cantidades económicas robadas que tampoco han sido nunca así establecidas en ninguna sentencia".

DEFENSA DE LA INICIATIVA

En defensa de la iniciativa ha intervenido el parlamentario del PSOE-A Josele Aguilar, que ha pedido a los representantes del PP que "sean rigurosos y no falten a la verdad", y "no sigan diciendo que esta es la primera vez que el Tribunal Constitucional anula sentencias del Tribunal Supremo relacionadas con este tipo de delitos", cuando "no es verdad".

El diputado socialista ha agregado que "uno puede discrepar de las sentencias, pero lo que no puede es atacar al tribunal" que las emite, y "no se puede estar permanentemente cuestionando al Tribunal Constitucional" y "atacar" al mismo.

De igual modo, Josele Aguilar ha espetado a los 'populares' que "siempre han sabido que nunca ha habido un fraude de 680 millones de euros" con este caso, y que no hay "ni una línea en esas sentencias que tanto les gusta de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo que impute a ninguno de los amparados por el Tribunal Constitucional haberse llevado ni un solo euro".

"Nunca, y lo saben, ha habido una trama desde el Gobierno" andaluz de la etapa del PSOE-A "para delinquir o para permitir ningún tipo de delito", ha continuado advirtiendo el representante socialista a los 'populares', a quienes también ha afeado que "acusaron a personas que eran servidores públicos absolutamente honrados y no corruptos", y que construyeron "una gran mentira" en torno al caso de los ERE.

Frente a ello, ha advertido a los 'populares' de que desde el PSOE-A "no vamos a permitir que sigan mancillando el nombre de socialistas que son, han sido y seguirán siendo personas honestas y no corruptas", ni que "mancillen el nombre del Partido Socialista de Andalucía, ni de sus 45.000 afiliados, ni de sus 146 años de historia, porque, por mucho que les duela, ha sido el protagonista indiscutible de la construcción, de la transformación y del crecimiento de lo que hoy es Andalucía", según ha concluido proclamando Josele Aguilar.

PP-A PIDE A LOS SOCIALISTAS "UN POCO DE VERDAD Y DE RIGOR"

En el turno de posicionamiento de los grupos, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha comenzado subrayando que le constan "17 sentencias condenatorias y 33 condenados" por el caso de los ERE, así como que "hay 73 piezas todavía en instrucción y 61 pendientes de juicio", por lo que ha reclamado a los socialistas "un poco de verdad en todo esto y de rigor".

Tras indicar que "veremos a ver lo que pasa en las sentencias" que tendrá que dictar de nuevo la Audiencia Provincial de Sevilla para cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, ha defendido que "acatar una sentencia implica ejecutarla y respetarla, pero eso no significa que no se pueda discrepar" de ellas, y ha concluido señalando que en el PP quieren "hacer borrón y cuenta nueva" de este asunto y "mirar hacia el futuro", pero ha pedido a los representantes del PSOE-A que "no tomen a los andaluces ni al PP por tontos", porque "todos sabemos lo mucho y grave que ocurrió en los ERE", ha zanjado.

VOX TACHA AL PSOE DE "PARTIDO CRIMINAL Y CORRUPTO"

El parlamentario de Vox Rodrigo Alonso ha considerado que el que el PSOE-A traiga esta PNL al Parlamento es "una auténtica vergüenza y una falta de respeto al conjunto de los españoles, pero sobre todo a los andaluces, que han tenido que sufrir décadas de corrupción y clientelismo socialista".

En esa línea, ha sostenido que el PSOE "gestó" en Andalucía "una compleja red clientelar para robar 680 millones de euros de los parados andaluces" a través del caso de los ERE, y ha aseverado que "el PSOE de Andalucía es símbolo de corrupción, y eso no lo vamos a olvidar nunca", así como que Manuel Chaves y José Antonio Griñán "fueron presidentes corruptos", y el PSOE es un "partido criminal, corrupto y una vergüenza para Andalucía y el conjunto de España", ha concluido sentenciando.

Finalmente, la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha considerado "llamativo" que el PP "venga a negar ahora la posición constitucional de garante de derechos" del TC, y que venga a "dar lecciones de patriotismo hablando del valor de las sentencias del tribunal, diciendo que no valen para nada", una "profunda irresponsabilidad en los tiempos que corren", ha opinado antes de subrayar que un partido político o cargo institucional "no puede cuestionar una institución porque haya una sentencia que no le guste".

"Da la impresión de que ustedes son un partido antisistema", ha apuntado la parlamentaria en alusión a los 'populares', a quienes ha agregado que ella ya no reconoce a "un partido de gobierno que se comporta así".