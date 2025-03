PP y Vox rechazan y PSOE se abstiene en la PNL de Adelante que reclamaba la vuelta de 18 obras de arte andaluzas

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazado una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Mixto-Adelante Andalucía para reclamar la recuperación de 18 obras de arte de procedencia andaluza y que consideraba expoliadas, incluidas en ella la devolución del Museo Nacional del Prado de pinturas de Bartolomé Esteban Murillo y de "otros autores robadas durante la invasión francesa de la ciudad de Sevilla, en especial, La Inmaculada de los Venerables".

La iniciativa la han rechazado PP y Vox en Andalucía, además de la abstención del Grupo Socialista, así como ha contado con el apoyo de Por Andalucía, además del propio proponente.

De forma genérica planteaba al Gobierno "un estudio pormenorizado de piezas andaluzas robadas, saqueadas o expoliadas en los museos, salas y almacenes fuera de Andalucía y las circunstancias históricas por las que acabaron en esos emplazamientos, de forma que se recoja en un catálogo oficial de obras de arte andaluzas sustraídas de Andalucía".

Y a modo de cláusula de cierre de sus reivindicaciones de obras de arte concretas pedía "que todas las obras recuperadas sean expuestas en museos o salas de exposición andaluzas de titularidad pública con acceso gratuito para todos los andaluces".

La defensa de la iniciativa ante el Pleno la ha asumido el portavoz de este grupo, José Ignacio García.

La iniciativa parlamentaria reclamaba al Gobierno andaluz "los trámites necesarios para ubicar permanentemente la escultura de la Dama de Baza en el Museo Arqueológico Municipal de Baza", así como "la inversión necesaria" para su traslado y el de los restos arqueológicos encontrados en la necrópolis ibérica del Cerro del Santuario que permanecen en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Pedía a la Administración andaluza que solicitara, a su vez, solicitar "al Museo del Ejército de Toledo la custodia de la espada de Boabdil para su exposición permanente en la ciudad de Granada".

En ese listado demandaba la devolución de la Lex Flavia Malacitana original desde el Museo Arqueológico Nacional para su exposición permanente en "alguno de los espacios culturales de la ciudad de Málaga".

Pretendía Adelante que se le reclamara al Museo del Louvre (París, Francia) "las pinturas de Murillo, Zurbarán y otros autores robadas durante la invasión francesa de la ciudad de Sevilla, para su devolución, en especial, la colección robada que engloba las pinturas de Santa María la Blanca".

Buscaba también la devolución del reloj solar de las ruinas de Baelo Claudia en Tarifa (Cádiz); de las piezas expoliadas del Castillo de Vélez Blanco en Almería, entre ellas las que se encuentran en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York o en el Museo de las Artes Decorativas de París; de La Cierva de bronce de Medina Azahara que permanece en el Museo Arqueológico Nacional; la repatriación del conjunto de armas de bronce de la ría de Huelva; o la recuperación de la cúpula de la torre de las Damas de la Alhambra de Granada, actualmente en el Museo de Pérgamo de Berlín.

A estas obras sumaban otras como la devolución de la colección de cerámica, utensilios y recipientes del siglo XI hallados en la Alcazaba de Málaga, depositados en el Museo Arqueológico Nacional.

Abogaba Adelante por gestionar con el Ministerio de Cultura que "la pintura de Virgen de la Merced con dos frailes mercedarios que Francisco de Zurbarán pintó para el Convento de los Mercedarios de Sevilla, actual Museo de Bellas Artes, se exponga de forma permanente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ya que ha sido recientemente adquirida por el Ministerio de Cultura para exponerse en el Museo del Prado".

Pretendía igualmente recuperar todas las piezas repartidas de la necrópolis de Villaricos en Almería para su exposición permanente en la provincia; así como la devolución a Córdoba de la colección de monedas y piezas del periodo del Emirato y Califato de Abderramán III y la Píxide de Al-Mughira, que se encuentra en el Museo del Louvre.

Apostaba Adelante por recobrar las obras de Francisco de Zurbarán expoliadas del Convento de la Cartuja de Jerez de la Frontera (Cádiz), especialmente la pintura denominada La batalla de Jerez, ahora en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Quería también del Ministerio de Cultura que las piezas en los depósitos del Museo Arqueológico Nacional y que tienen origen andaluz se trasladen al Museo del Arte íbero de Jaén; la devolución del Bronce de Lascuta, pieza de bronce fechada en el 189 aC que recoge un decreto romano sobre la libertad de los esclavos de Asta Regia, actualmente en Jerez de la Frontera, y que fue encontrada en Alcalá de los Gazules, y que actualmente se encuentra en el Museo del Louvre.

LOS GRUPOS

La diputada del PP-A Pilar Pintor ha considerado que el debate de fondo "no es dónde se encuentra una determinada obra, si no cómo reservarla y cómo hacerla llegar al mayor público posible", mientras ha planteado que la iniciativa descansa en "un concepto equivocado" de expolio, que ha situado como "un término jurídico, no político ni reivindicativo", así como ha planteado cuál es la Administración competente en recuperación de los bienes expoliados.

Ha sostenido que Andalucía "no ha sido colonizadora ni colonia de nadie" y ha calificado de "orgullo" que haya "un trocito de Andalucía en una gran pinacoteca como el Museo del Prado".

El parlamentario socialista Rafael Recio ha expresado que "no comparte la base" de la Proposición no de Ley acerca de "la descolonización de museos en relación al disperso patrimonio cultural andaluz", por lo que ha calificado la iniciativa como "una legítima reivindicación, pero con déficit de rigor" y ha apelado entonces a usar como "mejor mecanismo para encausar el planteamiento de la descentralización del patrimonio andaluz la futura Ley de Patrimonio de Andalucía", así como el diálogo entre el Ministerio y Consejería.

Ha planteado una enmienda in voce para reducir la iniciativa de Adelante Andalucía a un solo punto, que sería instar a la Junta de Andalucía a elaborar "un catálogo oficial de patrimonio cultural andaluz sobre piezas que podrían ser reubicadas en museos andaluces, priorizando piezas de gran identidad".

El diputado de Vox Antonio Sevilla ha expresado su rechazo a la iniciativa al esgrimir que "lo que sí vamos a hacer los de Vox, 14 andaluces comprometidos en defender la verdad, en defender la unidad, en defender nuestra historia y en defender el patrimonio de todos los españoles".

Ha esgrimido en su rechazo que "no es que estemos en contra de la preservación y puesta en valor del patrimonio andaluz, sino porque nos oponemos a la manipulación política de la historia y de la cultura con fines ideológicos".

La portavoz adjunta del Grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, ha asegurado en su retrato de la situación sobre las obras de arte de procedencia andaluza que "durante muchos años un inmenso número de piezas fueron sustraídas en Andalucía a través del engaño de marchantes, a las órdenes de millonarios europeos, y se aprovechaban de campesinos y de vendedores muy humildes a los que se les compraban estas piezas por cantidades ridículas".

Ha defendido la presentación de una enmienda de adicción sobre las inmatriculaciones a partir de 1946 durante la dictadura franquista de terrenos públicos, que ha cifrado en casi 35.000, con la idea de reclamar al Consejo de Gobierno un plan de actuación para todos los bienes culturales que inmatriculó la Iglesia.