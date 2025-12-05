El precio de la vivienda libre sube un 12,4% en Andalucía en el tercer trimestre, 0,4 puntos menos que la media nacional

Archivo - Edificios en construcción en imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre creció un 12,4% en el tercer trimestre de este año 2025 en relación con el mismo periodo de 2024, una subida que es así 0,4 puntos menos a la registrada de media en España, que ha sido del 12,8%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes y consultado por Europa Press.

Las comunidades donde más ha subido el precio de la vivienda libre en el tercer trimestre del año han sido Murcia (+15%); Aragón (+14,6%); Castilla y León (+14,4%); Madrid (+14,2%) y La Rioja (+14,1%).

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre por comunidades autónomas se dieron en Navarra (+10,9%); Cataluña (+11,3%); País Vasco y Castilla-La Mancha (+11,6%); Canarias (+12,2%) y Andalucía (+12,4%).

A nivel nacional, el precio de la vivienda libre se disparó un 12,8% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%.

Con la subida del tercer trimestre, superior en una décima a la experimentada en el segundo cuarto del año, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 9,7% interanual en el tercer trimestre, 2,4 puntos menos que en el trimestre anterior y su menor ascenso interanual desde el tercer trimestre de 2024, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 13,4%, tasa seis décimas superior a la del trimestre previo y la más elevada de toda la serie histórica, que arranca en 2007.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el tercer trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos.

SUBIDA DEL 2,7% EN TASA TRIMESTRAL, POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL

En tasa trimestral --tercer trimestre sobre segundo trimestre--, el precio de la vivienda libre aumentó en Andalucía un 2,7%, dos décimas menos que a nivel nacional, donde se ha registrado una subida del 2,9%, 1,1 puntos inferior a la del trimestre anterior y la más moderada desde el cuarto trimestre de 2024.

El precio de la vivienda usada avanzó entre julio y septiembre un 3,3%, nueve décimas menos que en el segundo trimestre, mientras que el precio de la vivienda nueva subió un 0,6%, frente al 2,6% del trimestre anterior.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió un 1,3% trimestral en Andalucía y un 0,6% de media nacional, frente al incremento del 2,6% del trimestre anterior.

Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano aumentó un 3% en Andalucía en comparación con el segundo trimestre del año, tres décimas menos que en el conjunto de España, donde se ha registrado un incremento del 3,3% en comparación con el segundo trimestre del año.