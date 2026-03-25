Los precios industriales en febrero bajan un 7,9% en Andalucía por precios energéticos y encadenan doce meses de caídas

Archivo - Una fábrica de coches en España en imagen de archivo. - UGT FICA - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Andalucía han decrecido un 7,9% en febrero respecto al mismo periodo del año pasado y encadena así doce meses a la baja, mientras que el promedio nacional se hundieron un 7% el pasado mes de febrero en relación al mismo mes de 2025, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En febrero, en comparación con el mismo mes de 2025, todos los precios experimentaron un aumento salvo la energía, que sufrió un descenso del 18%.

En concreto, los bienes de consumo aumentaron un 0,5%, y los 'no duraderos' un 0,2%; por otro lado, los considerados 'duraderos' aumentaron un 5,3%. Según los datos consultados por Europa Press, los precios de los bienes intermedios subieron un 0,9%; y en los bienes de equipo se incrementaron un 3,3%.

En España, los precios industriales se desplomaron un 7% en febrero en relación al mismo mes de 2025, su mayor retroceso desde marzo de 2024, tras reducirse los precios del suministro de electridad y gas un 28,3% y bajar los de las coquerías y el refino de petróleo un 8,7%.

Con la tasa interanual del segundo mes de 2026, la inflación del sector industrial encadena cuatro meses en negativo.

La caída de la inflación industrial en febrero fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortó su tasa anual 11,7 puntos, hasta el -22,3%, debido al abaratamiento de la producción de energía eléctrica y de la producción de gas.

Por contra, los bienes de consumo no duradero elevaron una décima su tasa interanual en febrero, hasta el 1%, a causa de que los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales bajaron menos que en febrero del año pasado.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en febrero una tasa del 0,8%, una décima menos que en el mes anterior y 7,8 puntos por encima del índice general.