Los precios industriales en septiembre bajan un 3,6% en Andalucía y encadena siete meses decreciendo

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Andalucía han decrecido un 3,6% en septiembre respecto al mismo periodo del año pasado y encadena así siete meses a la baja, mientras que el promedio nacional se mantiene con una variación del 0,3% sobre 2024, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En septiembre, en comparación con el mismo mes de 2024, los precios de los bienes de consumo experimentaron un fuerte descenso del 17,3%, y los 'no duraderos' una reducción del 18,3%; por otro lado, los considerados 'duraderos' aumentaron un 3,2%. Según los datos consultados por Europa Press, los precios de los bienes intermedios bajaron un 2,5%; en la energía, aumentaron un 4,3%, y en los bienes de equipo se incrementaron un 3,8%.

En España, los precios industriales subieron un 0,3% en septiembre en relación al mismo periodo de 2024, tasa 1,9 puntos superior a la del mes anterior. Con la tasa interanual del noveno mes de 2025, la inflación del sector industrial vuelve a terreno positivo después de haber caído un 1,5% en agosto, cuando rompió con dos meses de subidas.

La subida de la inflación industrial en septiembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que aumentaron su tasa anual 5,6%, hasta el 0,6%, debido a que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en septiembre de 2024. A ello se suma el repunte de los precios del refino de petróleo, que en el noveno mes del año anterior registraron una caída.

Por su parte, el repunte en la tasa anual de los bienes de consumo no duradero, que subió tres décimas y se situó en el -0,8%, se explica por el incremento de los precios en la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, un aumento superior al registrado en septiembre del año anterior.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en septiembre una tasa del -0,1%, dos décimas más que en agosto y 0,4 puntos por encima del índice general.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto), los precios industriales disminuyeron un 0,4% por el abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (-3,2%) y la producción de gas (-2,1%), entre otros factores.