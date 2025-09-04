El Pregón de Manuel García Osuna abre este viernes la Velá de la Fuensanta en Córdoba

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pregón, este año a cargo del presidente de la Asociación de Vecinos San José Obrero, vocal de cultura y festejos de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y vecino del barrio, Manuel García Osuna, abre este viernes, a las 22,00, la Velá de la Fuensanta 2025, que se va a celebrar del 5 al 8 de septiembre y organiza el Ayuntamiento.

Tal y como ha detallado el Ayuntamiento en una nota, en el acto intervendrá primero el teniente de alcalde delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, y a continuación el alcalde, José María Bellido, que hará la presentación del pregonero. El conductor de todo el acto será Francisco José Moreno Lucena, miembro del grupo Oro y Plata y vecino del barrio.

Después, a las 22,30 horas y en la Plaza del Pocito, actuará la cantante cordobesa de copla Anabel Seoane y a continuación lo hará la orquesta Cal y Canto. Por su parte, la Calle de las Atracciones Infantiles estará como siempre en la Avenida de la Fuensanta y su funcionamiento mañana viernes será de 20,00 a 02,00. Este año se han autorizado seis puestos de las tradicionales campanitas.

Además, este viernes, a partir de las 19,00 horas y en la Instalación Deportiva Municipal Centro Náutico (Balcón del Guadalquivir), se abren las inscripciones para participar en los paseos en piragua de la XV Ruta del Caimán, que se desarrollará del sábado al lunes y es un recorrido por el Guadalquivir para promocionar la práctica del piragüismo.

La actividad está abierta a todas las edades (desde los 8 años), pero los menores deberán estar acompañados por su padre, madre o tutor. La inscripción es gratuita y se solicita la aportación voluntaria de un kilo de comida no perecedera para ayuda el Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba. La XV Ruta del Caimán la organiza el Club de Piragüismo de Córdoba con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco).