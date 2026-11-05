El Premio Nobel de Física Michel Mayor se suma a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031

El Premio Nobel de Física de 2019 Michel Mayor se ha sumado a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, reforzando el binomio ciencia-cultura como una de las principales señas de identidad del proyecto. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Premio Nobel de Física de 2019 Michel Mayor se ha sumado a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, reforzando el binomio ciencia-cultura como una de las principales señas de identidad del proyecto.

La adhesión del prestigioso astrónomo suizo, reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre los planetas situados fuera del sistema solar, supone un nuevo respaldo a una candidatura que apuesta por integrar la investigación, el conocimiento y la creación cultural como motores de desarrollo y proyección internacional de la ciudad.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado la importancia de contar con el apoyo de una figura de referencia mundial en el ámbito científico, especialmente en una ciudad que dispone de un sólido ecosistema investigador y universitario, con instituciones como la Universidad de Granada y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ambas integradas en el Consorcio Granada 2031.

"El respaldo de Michel Mayor refuerza una de las grandes fortalezas de nuestra candidatura: el binomio ciencia-cultura. Granada cuenta con una Universidad de referencia y centros de investigación de prestigio internacional, y queremos que ese conocimiento forme parte de nuestro proyecto cultural. La incorporación del CSIC al Consorcio Granada 2031 es una muestra de esta apuesta por conectar la ciencia con la cultura, acercar el conocimiento a las personas y proyectar el talento de nuestra ciudad hacia Europa", ha señalado Carazo.

La adhesión se produce coincidiendo con la visita de Michel Mayor a Granada para participar en el encuentro científico internacional "El universo a todas las escalas", organizado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). La cita, celebrada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada, ha reunido a investigadores de prestigio internacional para compartir avances en astrofísica y explorar nuevas vías de colaboración científica, en el marco del programa de excelencia Severo Ochoa del instituto.

Dentro de esta programación, el Premio Nobel protagonizó este miércoles en el Centro Federico García Lorca el encuentro 'Hacia los planetas', una actividad de divulgación científica abierta al público en la que compartió su experiencia en el descubrimiento de planetas fuera del sistema solar y abordó los principales avances y desafíos de la investigación astronómica.

La celebración de esta iniciativa en uno de los espacios culturales más representativos de Granada constituye un ejemplo del binomio ciencia-cultura que impulsa la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Para Carazo, esta actividad constituye un ejemplo de la conexión entre ciencia y cultura que promueve Granada 2031, al llevar la investigación de primer nivel a un espacio dedicado a la creación y difusión cultural.

La alcaldesa ha puesto en valor el trabajo del Instituto de Astrofísica de Andalucía y su contribución a la proyección científica de Granada, así como la capacidad de la ciudad para acercar el conocimiento a la sociedad a través de actividades abiertas y participativas.

Michel Mayor, profesor de la Universidad de Ginebra, recibió el Premio Nobel de Física en 2019 por el descubrimiento, junto a Didier Queloz, de 51 Pegasi b, el primer planeta extrasolar identificado alrededor de una estrella similar al Sol. El hallazgo, realizado en 1995, marcó un antes y un después en la astronomía moderna y abrió nuevas vías para el estudio de otros sistemas planetarios.

A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos la Medalla Albert Einstein, el Premio Shaw de Astronomía, el Premio Kyoto y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. Su labor investigadora ha contribuido decisivamente a ampliar el conocimiento del universo y a impulsar la búsqueda de planetas más allá del sistema solar.

La presencia de Michel Mayor en Granada pone también de relieve la actividad del Instituto de Astrofísica de Andalucía, uno de los seis centros del CSIC en la provincia y referente internacional en el estudio del universo. Su trabajo en ámbitos como los sistemas planetarios, la evolución de las galaxias y el desarrollo de instrumentación científica avanzada contribuye a situar a Granada en redes internacionales de investigación.

En esta línea, la incorporación del CSIC al Consorcio Granada 2031, del que también forma parte la Universidad de Granada, refuerza la dimensión científica de la candidatura y permite avanzar en un proyecto que entiende la cultura en un sentido amplio, incorporando la divulgación, la investigación y la innovación como parte de la identidad de la ciudad.