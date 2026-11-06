El Hospital de Puerto Real (Cádiz) celebra su II Jornada sobre enfermedades autoinmunes sistémicas

Jornada sobre enfermedades autoinmunes sistémicas en el Hospital de Puerto Real. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha celebrado sus II Jornadas de Actualización en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, organizadas por el Servicio de Medicina Interna y su Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (EAS).

Según ha indicado la Junta en una nota, el encuentro ha destacado por el elevado nivel científico de sus ponentes, la actualidad de los contenidos abordados y la notable asistencia de profesionales sanitarios, consolidándose como un espacio de referencia para el intercambio de conocimientos y la actualización clínica en el ámbito de estas enfermedades complejas.

Asimismo, ha señalado que uno de los aspectos más relevantes de esta segunda edición fue la significativa presencia de estudiantes de Medicina de la Universidad de Cádiz (UCA), que participaron como asistentes en las diferentes sesiones científicas. En este sentido, ha añadido que su incorporación pone de manifiesto la importancia de estrechar los vínculos entre la formación universitaria, la práctica clínica hospitalaria y la investigación, favoreciendo el contacto directo de los futuros médicos con especialistas de reconocida experiencia.

La apertura de la jornada ha corrido a cargo del jefe de Servicio de Medicina Interna, Antonio J. Ramos Guerrero, que ha puesto de manifiesto el trabajo en equipo con otras especialidades médicas y ha subrayado la progresión y la excelencia del equipo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas que recientemente ha alcanzado la acreditación docente por la Sociedad Española de Medicina Interna.

Las jornadas se han estructurado en tres mesas científicas sobre algunos de los principales avances diagnósticos y terapéuticos en las enfermedades autoinmunes sistémicas, patologías que requieren una atención especializada, integral y multidisciplinar. La primera de ellas, dedicada al lupus eritematoso sistémico y los tratamientos de alta precisión, ha contado con las intervenciones de los doctores Sotero Romero, del equipo de Enfermedades Autoinmunes de Medicina Interna de Puerto Real, y José Salvador García Morillo, jefe de Sección del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Por su parte, según ha explicado la Junta, la segunda mesa se ha centrado en las manifestaciones pulmonares de las enfermedades autoinmunes, con especial atención a la granulomatosis eosinofílica con poliangeítis y a las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a estos procesos, y ha estado a cargo de Ángel Antonio García Egido, coordinador del equipo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas de Medicina Interna, y Sofía Pimentel, del Servicio de Neumología del hospital.

Finalmente, la tercera mesa ha abordado dos aspectos de especial relevancia clínica: el riesgo cardiovascular asociado a la inflamación crónica y las manifestaciones oftalmológicas de las enfermedades autoinmunes. Los ponentes han sido José Luis Puerto, coordinador del equipo de Riesgo Vascular del hospital, y Pablo Álvarez Ramos, de la Unidad de Uveítis del Servicio de Oftalmología.

El conjunto de las intervenciones ha evidenciado la importancia de la colaboración entre especialidades y la necesidad de incorporar los últimos avances científicos a la práctica asistencial para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de los pacientes, ha apuntado la Consejería.

La celebración de estas segundas jornadas se enmarca, según la Junta, en la estrategia del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Puerto Real de impulsar la formación continuada, la excelencia asistencial, la investigación y el desarrollo científico. Así, esta línea de trabajo persigue fortalecer la capacitación de los profesionales, favorecer la actualización permanente de conocimientos y potenciar la colaboración entre diferentes especialidades, con el objetivo último de trasladar los avances científicos a una mejor atención de los pacientes.

Finalmente, ha señalado que el reconocimiento académico y formativo de esta iniciativa quedó respaldado por su acreditación por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), con 0,4 créditos de Formación Continuada, así como por su declaración de Interés Docente por el Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. Ambos reconocimientos refuerzan el valor de estas jornadas como actividad de formación especializada y como punto de encuentro entre la asistencia sanitaria y el ámbito universitario, ha concluido.