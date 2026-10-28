El I Premio SGAE Urban Gata Cattana anunciará su palmarés el 30 de octubre en Granada

Cartel del I Premio SGAE Urban Gata Cattana. - SGAE

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación SGAE, en colaboración con La Madraza (Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada), dará a conocer este viernes 30 de octubre a las 19,00 horas el palmarés del I Premio SGAE Urban Gata Cattana 2026 en un concierto en el Espacio V Centenario, antigua Facultad de Medicina de Granada.

Dotado con cuatro galardones que suman un total de 11.700 euros, el reconocimiento es un homenaje a la rapera andaluza, figura esencial del género, y pretende estimular y reconocer la creación en el campo del rap y la música urbana entre menores de 30 años.

'El tigre' del joven granadino Akkerty, 'Perdida' de JUST_BECA & CALAMA, 'Toyak.o' de Loli K y 'Xenak, y Enchant(é)e' de Anita Gabay son las obras finalistas, creadas específicamente para la ocasión, que serán interpretadas en directo por sus autores en el concierto final y optarán a cuatro premios: 6.000 euros para la composición ganadora, 3.000 para el segundo premio, 1.500 para el tercer premio y 1.200 para el cuarto premio.

Abrirá la final el dúo salmantino JUST_BECA & CALAMA, que fusiona voz y bases electrónicas con ecos del R&B, urban, D&B, house y pop en 'Perdida', un tema que invita a abrazar la incertidumbre y la desconexión digital.

A continuación, Loli K y Xenak presentarán 'Toyak.o', una composición que representa su experiencia en el circuito de batallas de canciones y denuncia la masculinidad del sector, con un sonido boom bap de toque dosmilero y un mensaje de actitud, crítica y complicidad.

Les seguirá Anita Gabay, finalista por 'Enchant(é)e', un grito de desesperación y rabia que reivindica el poder salvador del arte, y despedirá la final el granadino Akkerty, que explora las sonoridades del urbano desde un sonido melódico y fresco, con letras reivindicativas.

Su tema 'El tigre', marcado por tambores de inspiración chamánica, transmite un mensaje de superación colectiva, solidaridad y reconciliación.

SENTIDO HOMENAJE

La final contará con una sesión de Joha, DJ y amiga de Gata Cattana que tuvo la oportunidad de compartir escenario con la rapera, que actuará durante la deliberación del jurado.

Originaria de la República Dominicana y afincada en Granada, su set es una celebración de ritmos que abarca hip-hop, R&B, afrobeats, dancehall, funk brasileño, reggaeton, dembow, salsa, disco, house, funk, Miami bass, Jersey club, breaks, bassline, UK garage o amapiano, entre otros.

La entrega de galardones correrá a cargo de Ana Llorente, madre de Gata Cattana, para el primer premio; Manuel Marvizón, director institucional de Música de Fundación SGAE, para el segundo; Marina Hervás, responsable del Área de Música de La Madraza-Universidad de Granada, para el tercero; y el artista urbano Bejo para el cuarto.

Los artistas también interpretarán, además de su composición para el galardón, dos canciones de su repertorio, frente a un jurado compuesto por Manuel Marvizón; Unai Fresnedo, representante de la discográfica Taste the Floor; Ana Gallego, catedrática de Literatura Hispanoamericana y decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada; y los artistas urbanos Isaac Aroca Putolargo, Bejo y Nico Miseria.