"Preocupación" en Granada por Huétor Tájar ante previsión de nuevas lluvias y Dúdar, prácticamente incomunicado

Desalojo anoche de los vecinos de Dúdar por la borrasca 'Leonardo'

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Leonardo' ha dejado más de 170 intervenciones esta pasada noche en la provincia de Granada, donde preocupa especialmente la situación de los municipios de Huétor Tájar, ante la previsión de nuevas precipitaciones a partir de las 12,00 horas, y Dúdar, que ha sido desalojado por completo y sigue prácticamente aislado.

Un total de 25 carreteras permanecen cortadas, algunas parcialmente, y en la mañana de este jueves los efectivos trabajan para restablecer la situación en los municipios que están incomunicados, para lo que se ha reforzado el Servicio de Conservación de Carreteras de Diputación con medios auxiliares.

El punto más crítico continúa estando en Huétor Tájar tras el desborde del río Genil y del arroyo Milanos que ha inundado calles, viviendas y fincas obligando a efectuar nuevos rescates durante la noche.

La previsión de nuevas precipitaciones en este municipio a partir de las 12,00 horas preocupa a los servicios de emergencia, tal y como se ha abordado en la reunión en el Centro de Coordinación de Emergencia de la Diputación presidido por el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez.

En declaraciones a los medios ha explicado que se ha tratado de una noche "muy complicada" en la que los bomberos de la provincia han tenido 174 actuaciones entre las que destaca la de Dúdar, donde se tuvo que desalojar a todos los vecinos de sus viviendas y permanecen realojados en un hotel de la capital.

"Hay dos municipios que están aislados también parcialmente, que son Dudar y Quentar, y el principal problema de agua se registra en los municipios de la Cuenca del Genil, desde Fuente Vaqueros hasta Huétor Tájar, donde está el principal problema de la provincia, ya que allí convergen todos los ríos, cauces y arroyos", relata Francis Rodríguez.

En Huétor Tájar están cortadas las principales vías: la GR-4400, GR-4402, GR-4403 y la GR-4407. Efectivos de la UME trabajan esta mañana en el municipio para sacar la mayor cantidad de agua posible de viviendas e infraestructuras.

Por su parte, las últimas 30 personas de Dúdar que quedaron en la noche del miércoles en el municipio de manera voluntaria y tras las indicaciones de desalojo por parte de los profesionales de emergencias, se encuentran ya camino del Hotel Luna de la capital, donde se unirán al resto de vecinos realojados anoche por la Diputación de Granada.