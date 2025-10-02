"Preocupación" en la patronal hotelera de Jaén por abrir la puerta al cambio de nombre del aeropuerto Granada-Jaén

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén (TurJaén) han mostrado su "preocupación" después de que el presidente de la Diputación Provincial de Granada, Francisco Rodríguez, haya abierto puerta a que se elimine la denominación de Jaén en el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.

Señalan en un comunicado que esta denominación existe desde el año 2006, como una alternativa a que la provincia de Jaén no contara con un aeropuerto propio. La inclusión de la denominación de Jaén, según TurJaén, "supone un mejor posicionamiento turístico de la provincia", ya que implica la localización de ésta en los mapas aeroportuarios, lo cual supone un complemento a la promoción y puede despertar el interés por potenciales turistas.

En este línea, TurJaén ha apuntado que llevan años "reivindicando mejores comunicaciones para la provincia", y abrir la puerta al cambio de nombre del aeropuerto es "una muestra más de la dejadez que siente nuestro sector, ante actuaciones que cada vez dificultan más la llegada de turistas a nuestra tierra".

La asociación ha mostrado su "más enérgica repulsa" a esta situación, y ha hecho un llamamiento a las distintas administraciones públicas para que "lleven a cabo las actuaciones necesarias solucionen esta falta de sensibilización por parte de la Diputación provincial de Granada".

JUSTICIA SOCIAL

También el presidente de Jaén Merece Más (JM+), Juanma Camacho, ha recriminado la postura del presidente de la Diputación granadina "lo que debería hacer como político es justicia social y pedir que Jaén disponga de su propio aeropuerto si lo que piensa es que ni siquiera podemos tener la migaja de compartir un nombre para que Jaén salga en la matrícula del aeródromo granadino y a la hora de expender billetes de viaje", ha dicho Camacho.

La queja del presidente de Diputación de Granada la fundamenta en lo que considera escasa aportación de la Diputación de Jaén a la promoción del aeropuerto, "sin valorar los flujos proporcionales de retorno a cada provincia".

Camacho ha incidido en que "los políticos están para entenderse y resolver problemas, y si no son capaces que den un paso al lado, pero la solución no es quitar a Jaén del mapa otra vez" porque "si la Diputación de Granada quiere que la Diputación de Jaén aporte más dinero, que se entiendan, pero no vuelvan a cepillarse a Jaén, como ya hicieron con la autovía A-44 a la que denominaron Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical".

Además, han pedido al conjunto de administraciones que exijan "de forma definitiva la mejora en las comunicaciones" para así "dejar de hundir aún más a nuestra tierra en el más absoluto aislamiento".