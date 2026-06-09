Presentada la programación del Orgullo Granada 2026 bajo el lema 'Sin comunidad no hay liberación'

La presentación del Orgullo Granada 2026 en el Consistorio granadino. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación, Empleo e Igualdad del Ayuntamiento de Granada, Encarnación González, ha presentado la programación del Orgullo Granada 2026 bajo el lema 'Sin comunidad no hay liberación'.

Esta iniciativa está impulsada por el Consejo Municipal Lgbtiqa+ de Granada y el Ayuntamiento de Granada, con la colaboración de la Universidad de Granada (UGR), la Diputación Provincial, las asociaciones locales Arco Iris, Chrysallis Andalucia y Gaylespol y el apoyo técnico de Tic Tac Events, según una nota de prensa remitida por el Consistorio granadino.

"Este Orgullo es una expresión del compromiso firme del Ayuntamiento con la igualdad real, la inclusión y la defensa de los derechos de las personas Lgbtiqa+, desde una perspectiva positiva, abierta y de convivencia", ha destacado la edil.

Así, la programación de esta edición sitúa a Granada como "epicentro de las principales actividades", entre las que la Administración local ha destacado la Gala de Premios Orgullo Granada 2026, el Encuentro de Familias por la Diversidad y la jornada central del Orgullo, que incluye la manifestación provincial y los actos institucionales.

En concreto, la Gala de Premios Orgullo Granada 2026 se celebrará el miércoles, 24 de junio, en el Espacio Escénico de Maracena, donde tendrá lugar también el pregón oficial a cargo de la directora de cine María Pasadas. Durante el acto se reconocerá a distintas personas y entidades por su trayectoria y compromiso con la igualdad, en una ceremonia que combinará cultura, música y artes escénicas.

Asimismo, el doctor en Antropología Social, investigador y docente Amets Suess Schwend recibirá el Premio Orgullo Granada al activismo en investigación desde la Escuela Andaluza de Salud Pública; la actriz, política y activista Carla Antonelli será reconocida con el Premio Orgullo Granada 'Kim Pérez'; el escritor David Uclés obtendrá el Premio Cultura Queer; Barbarella será distinguida con el Premio GranaDrag Queer; Felicity York recibirá el Premio GranaDrag Queer Revelación; y el histórico espacio cultural La Tertulia, que este año cierra sus puertas, será reconocido como Lugar Histórico Lgbtiqa+ de Granada.

"Esta gala es uno de los momentos más especiales del Orgullo, ya que nos permite reconocer públicamente a quienes trabajan cada día por una sociedad más justa, más libre y más respetuosa con la diversidad", ha apuntado González.

En contexto, el Encuentro de Familias por la Diversidad se desarrollará como un espacio de convivencia, apoyo mutuo y aprendizaje compartido entre familias Lgbtiqa+ y aliadas, con talleres y actividades intergeneracionales que buscan "fortalecer las redes de cuidado y comunidad".

"La diversidad también se construye en el día a día, en los entornos familiares y educativos. Por eso es fundamental generar espacios seguros donde compartir, aprender y acompañarnos", ha destacado la concejala.

En concreto, la jornada central del Orgullo Granada 2026 tendrá lugar el viernes, 26 de junio, con la Manifestación Provincial, que partirá a las 19,00 horas desde la Plaza del Triunfo hasta la Explanada del Palacio de Congresos, donde se celebrarán los actos finales del día. Por la mañana se procederá a la lectura del manifiesto institucional en el Consistorio de Granada, tras finalizar el Pleno y en la Diputación Provincial.

Por su parte, González ha valorado que "Granada vuelve a demostrar que es una ciudad comprometida con los derechos humanos, con la libertad y con la igualdad, y que avanza de la mano de la ciudadanía y del movimiento asociativo", y ha tenido también palabras para el cartel oficial de esta edición, creado por la reconocida ilustradora granadina de adopción Rosa Olea, con "más de tres décadas de trayectoria en el ámbito editorial y cultural".

Desde el vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UGR también se han avanzado algunas de las actividades para este Orgullo, entre las que han resaltado el curso de formación dirigido al Ptgas de la UGR 'Identidades sexuales y de género en la Universidad', campañas de sensibilización, proyección de películas y documentales de temática relacionada y la instalación de una bandera arcoíris de nueve metros en la fachada del Hospital Real el viernes, 26 de junio.

Además, el programa se completa con propuestas culturales, deportivas y comunitarias que se desarrollarán a lo largo del mes de junio, y que en esta edición también se extienden a distintos municipios de la provincia.

En este sentido, durante la primavera ya se han celebrado actividades literarias en Guadix, Atarfe, Purullena, Las Gabias y Armilla, con clubes de lectura, cinefórums, talleres juveniles y nuevas secciones Arco Iris en bibliotecas municipales.

En este sentido, la edil ha valorado la importancia de que el mensaje de respeto y diversidad llegue más allá de la capital. "La igualdad debe construirse desde todos los territorios y para todas las personas", ha concretado.

En suma, la programación continuará ampliándose en los próximos días con nuevas actividades que se anunciarán en la web oficial OrgulloGranada.com y en las redes sociales del proyecto.