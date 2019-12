Presentan un proyecto liderado por FADA-Catec para ayudar a pymes industriales a integrarse en la 'Industria 4.0'

Publicado 20/12/2019 16:08:11 CET

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Torre Sevilla ha acogido el acto de presentación oficial del proyecto 'Indupymes 4.0: Factoría Digital para Pymes Industriales', liderado por la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA-Catec), que tiene por objetivo "ayudar a las pymes de los sectores de automoción, naval y aeroespacial, y a su cadena de suministro, a integrarse en el nuevo concepto de 'Industria 4.0'".

El proyecto fue presentado el pasado día 11 de diciembre en el marco de una jornada con más de 50 representantes de empresas vinculadas al sector transportes, según han informado este viernes desde FADA-Catec en una nota.

Tal y como se explicó en el marco de este encuentro, el proyecto, perteneciente a la segunda convocatoria del Programa Interreg V-A España Portugal (Poctep), tiene como objetivo principal "ayudar a las pymes de los sectores de automoción, naval y aeroespacial, así como a su cadena de suministro, a integrarse en el nuevo concepto de factoría digital", todo ello a través de la transferencia de conocimientos y el aprovechamiento de las infraestructuras de 'I+D+i' existentes en las regiones de Andalucía y Alentejo portugués.

El acto arrancó con una presentación general del proyecto a cargo de la institución que lo lidera, FADA-Catec; concretamente, de manos de sus representantes Fernando Lasagni y Paloma Vega, quienes estuvieron acompañados en esta apertura por parte de Carmen Sillero, de la Agencia IDEA, y Carlos Jacinto, de la Federación de Empresarios del Metal, (Fedeme).

La jornada continuó con una mesa redonda en la que participaron empresas tractoras y pymes de referencia en los sectores objetivo de este proyecto. Concretamente, del sector aeronáutico --Airbus y Surcontrol, a través de sus representantes Juan Ramón Astorga y Manuel Muñoz, respectivamente--; del sector automoción --Renault y Elecmarba, con la intervención de José Manuel Avelino y Otto Luis Campos--, y, finalmente, del sector naval, Navantia y Adentech, representadas por José Pablo Jurado y Ana Martín Lucas.

Durante la sesión se mostraron experiencias sobre transferencia de tecnología y buenas prácticas en 'industria 4.0', los "retos y factores de éxito", así como "fortalezas y debilidades de las pymes con respecto a la integración de la 'industria 4.0'".

'Indupymes 4.0' pretende "fomentar, además, la inversión empresarial en I+D+i, y desarrollar vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y el sector de la enseñanza superior de ambas regiones, al existir empresas de cabecera del sector objeto del Proyecto en ambas regiones".

Así, el proyecto "mejorará la participación del tejido empresarial en los procesos de innovación y en las actividades de 'I+D+i' más cercanas al mercado en la región transfronteriza de Andalucía y Alentejo".

Las principales actuaciones que se van a acometer en el proyecto están "encaminadas al crecimiento inteligente a través de la cooperación transfronteriza para el impulso de la innovación".

El proyecto se desarrollará a lo largo del periodo 2019-2021, estando cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa Interreg V A España-Portugal (Poctep) 2014-2020.

Así, 'Indupymes 4.0' cuenta con un presupuesto total de 1.340.364 euros, de los que 1.005.273 euros es con cofinanciación del Programa 'Interreg Poctep'.

SOCIOS COLABORADORES

El consorcio encargado de desarrollar el proyecto 'Indupymes 4.0' está formado por un total de once socios pertenecientes a las regiones del Alentejo y Andalucía, bajo el liderazgo de la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA-Catec).

El resto de socios participantes son la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), la Associação Portuguesa para o Clúster das Industrias Aeronáutica do Espaço e da Defesa (Aedcp), la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA), la Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (Adral), el Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CEIIA), la Cámara Oficial de Comercio de Sevilla, Diseño y automatización Ningenia, el Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, La Universidade de Évora y la Universidad de Sevilla.