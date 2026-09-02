Presidenta de la FEMP asegura que las concentraciones por Ceuta no son "partidistas" y lamenta los "insultos" del PSOE

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo - EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo (PP), ha asegurado que las concentraciones en apoyo a Ceuta previstas este miércoles en ayuntamientos españoles no son "partidistas", y ha defendido su "capacidad" para convocarlas, como se ha hecho en ocasiones anteriores ante otros hechos, al tiempo que ha lamentado los "insultos" que le ha dirigido el PSOE.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, García-Pelayo, que es alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), ha manifestado que esta es la primera vez que desde el Gobierno de España "se intenta parar" una concentración convocada por la FEMP y también es la primera vez que dentro de la federación "no hay acuerdo en torno a la convocatoria de una concentración".

"Entiendo que es lamentable porque las concentraciones que hacemos desde la FEMP no son partidistas, por mucho que el PSOE se empeñe en insistir, sino que son concentraciones al margen de siglas políticas", ha indicado.

Ha recordado que la FEMP ya convocó concentraciones en los ayuntamientos tras el terremoto en Venezuela; por casos de violencia de género; por el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), o por las víctimas de la DANA de Valencia, y ahora, en cambio, ante los hechos en Ceuta, se han "sacado de la manga que los ayuntamientos no podemos convocar concentraciones".

Ha insistido en que las concentraciones que se convocan desde la FEMP "no van contra nadie", sino que pretenden siempre lanzar un mensaje de "unidad": "Por lo tanto, no sé por qué el PSOE se ha sentido aludido y piensa que esta concentración va contra ellos, pero yo en ningún caso he hablado de Pedro Sánchez ni del Partido Socialista".

García-Pelayo ha indicado que con las concentraciones convocadas este miércoles se busca que haya una "vuelta a la normalidad" en Ceuta, que "cesen las violaciones a las niñas y que no haya más muertes en el mar", así como proteger y defender España, y si eso le "molesta" al PSOE, que lo explique.

Ha dicho que no sabe si la actitud de los socialistas se debe a lo que se ha conocido desde ayer, que parecía que sabían "que se iba a producir una invasión y que no hicieron nada y que luego no tomaron medidas". "No tengo por qué aguantar insultos permanentemente y acusaciones del PSOE", ha señalado la presidenta de la FEMP.

García-Pelayo ha querido dejar claro que, según el reglamento de la FEMP, la presidencia tiene "capacidad para convocar una concentración" y que, habitualmente, levanta el teléfono para ponerse en contacto con los representantes de los otros partidos políticos y que siempre todo el mundo dice que sí a la hora de convocar concentraciones tras casos de violencia de género o cuando se hizo por el accidente ferroviario de Adamuz.

Ha manifestado que cuando fue a Ceuta y vio la situación que se estaba viviendo, le pareció "ridículo" tener que llamar a todos los portavoces para plantearles las concentraciones en ayuntamientos cuando "nunca antes habían puesto ningún tipo de problema".

"Nunca pensé en la vida, lo digo de verdad, que el movilizarnos para pedir que haya normalidad en Ceuta, para condenar las violaciones de las niñas, y para pedir que no haya más muertes en el mar iba a generar controversia política", ha señalado la presidenta de la FEMP, y ha planteado si es el PSOE el que decide que unas concentraciones "son partidistas y otras no".