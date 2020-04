Bosquet defiende que el Parlamento debe ser "básicamente presencial" pero propone "ponerse las pilas" con el teletrabajo

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha mostrado su deseo de que la clase política pueda reflexionar durante el confinamiento obligado por el estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus, pero también teme que, en la vuelta a la normalidad de la actividad parlamentaria, haya "momentos tensos" en los debates de los grupos políticos.

En una entrevista concedida a Europa Press, Bosquet ha advertido de que en esta situación "se está tirando mucho" de la palabra lealtad, pero "luego no siempre se recibe". "No tiene sentido pedirla para mí y no ofrecerla", ha subrayado, toda vez que ha asegurado que la crítica constructiva y sana es parte de la lealtad.

"Una crítica donde dejes tu ideas y propuestas para corregir la gestión de una situación, para mí eso sí es lealtad, siempre desde la perspectiva constructiva; pero destruir y más en los momentos en los que estamos, no. Lo último que quieren ver los ciudadanos es a sus políticos peleándose", ha afirmado.

De esta manera, ha trasladado a los grupos su deseo de que reflexionen sobre la idea de que "todos juntos, desde distintas perspectivas, vamos mejor" porque, a su juicio, "la política tiene que ser la búsqueda de soluciones juntos" y más "ante un problema tan grave como el que nos toca afrontar ahora".

"EL PARLAMENTARISMO TIENE QUE SER PRESENCIAL"

En cuanto a la reforma del Reglamento de la Cámara andaluza que está preparando, Bosquet ha señalado la necesidad de "ponernos las pilas" en la cuestión del teletrabajo. "La administración está obsoleta en comparación con las empresas. El Parlamento tiene previsto el voto telemático, pero no está regulado", ha señalado.

Así, ha indicado que esta situación de confinamiento ha conllevado unas necesidades telemáticas y "muchos escenarios" que no estaban previstos, pero que tendrán que contemplarse e incluirse en esa reforma del Reglamento.

No obstante, ha asegurado que "el parlamentarismo en sí, entendido como el debate de la palabra, tiene que ser básicamente presencial". "No me imagino que ahora en adelante los Plenos sean telemáticos. Uno tiene que mirarse a la cara", ha afirmado, aunque ha reconocido que "hay determinadas cuestiones" que hay que contemplarlas vía telemática.

Cuestionada sobre si el parón de la actividad parlamentaria podría llevar a cambiar el calendario del periodo de sesiones, la presidenta ha señalado que, este año con las circunstancias tan especiales, "habrá que amoldarse" pero no espera encontrar ningún problema por parte de los diputados.

"Será una cuestión que se analizará cuando se retome la actividad parlamentaria de una forma normal y será una decisión que se tome en la Mesa", ha explicado Bosquet, que ha recordado que uno de los puntos que quiere llevar en la reforma del Reglamento es que sea hábil a partir del 15 de enero --frente a todo el mes de vacaciones-- y terminar el 15 de julio --frente al 31 de ese mes--.

Por último, ha indicado que, aunque llevaba muy avanzada la reforma del Reglamento, "ahora tendrá tiempo de darle una segunda vuelta e incluir situaciones y escenarios que de otra manera no hubiera caído". "El virus ha demostrado la vulnerabilidad a la que estamos expuestos y, aunque es muy difícil prever todo, estos supuestos que estamos viviendo sí deben incluirse", ha apuntado.