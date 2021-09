Bosquet apoya pedir la mesa Gobierno-Junta para que Andalucía no sea "menos que Cataluña"

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Cs), ha expresado este miércoles su respaldo a que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), solicite al Gobierno central que convoque la mesa de la comisión bilateral entre el Ejecutivo de la Nación y el andaluz porque "Andalucía ni quiere ni debe ser menos que Cataluña".

Así lo ha aseverado la presidenta del Parlamento en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, avisara este martes de que va a solicitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "formalmente" la convocatoria de la mesa bilateral entre el Ejecutivo central y la Junta de Andalucía al hilo de la mesa de diálogo que se reúne este miércoles en Barcelona entre los gobiernos central y catalán.

Marta Bosquet ha enfatizado que "Andalucía ni quiere ni debe ser menos que Cataluña", así como ha remarcado que su partido, Ciudadanos (Cs), "defiende la igualdad de todos los españoles".

Ha apuntado que "las comparaciones son odiosas, pero es triste y lamentable" que este miércoles se reúna una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña con Pedro Sánchez "al frente de la misma" cuando el jefe del Ejecutivo central tardó dos años y medio en recibir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Palacio de la Moncloa tras su investidura como presidente andaluz.

Bosquet ha remarcado al respecto que Andalucía es "una de las comunidades autónomas con mayor población" de España, y ha considerado en esa línea que la reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat es "una torta sin manos a todos los andaluces, no al presidente de la Junta o al Gobierno" autonómico.

La presidenta del Parlamento ha agregado que Moreno tiene "todo el derecho del mundo" en solicitar esa mesa bilateral entre el Gobierno y la Junta que viene recogida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, e incluso ha apuntado que los 1.700 millones de euros previstos por el Gobierno para la ampliación del aeropuerto de El Prat de Barcelona que ha quedado en suspenso serían "bien recibidos" en Andalucía.

VUELTA AL AFORO TOTAL DE LOS DIPUTADOS EN EL PLENO

Por otro lado, Marta Bosquet ha celebrado como una "grandísima alegría" que el Pleno de la Cámara andaluza recupere en su sesión de este miércoles la posibilidad de que el 100% de sus 109 diputados puedan asistir de forma presencial simultáneamente al mismo por primera vez tras un año y medio de pandemia.

Ha valorado que "es una señal de que poco a poco estamos consiguiendo ganarle la batalla" al coronavirus, y ha apuntado que ya echaba "de menos" un Pleno con aforo completo entre sus diputados, si bien ha admitido que, "lamentablemente", teme que haya "muchos" de dichos parlamentarios que "estén en modo campaña" por la cercanía de las próximas elecciones autonómicas, previstas para finales de 2022 si no se produce un adelanto de su convocatoria, una hipótesis ante la que la presidenta de la Cámara ha vuelto a expresar su rechazo.

En esa línea, ha argumentado que, aunque la "buena noticia" sería que la Junta aprobara nuevos Presupuestos para 2022, sería "mejor" prorrogar los de 2021 para el año que viene si el Gobierno de PP y Cs no logra los apoyos necesarios entre la oposición para sacar las cuentas que un adelanto electoral.

Marta Bosquet ha querido dejar claro que, en su opinión, "sería una mala noticia" que los Presupuestos de 2021 tuvieran que prorrogarse, porque "lo deseable" es que hubiera nuevas cuentas para el año que viene, y que incluso salieran adelante con la "unanimidad" de los grupos de la Cámara en un momento de "recuperación" de la comunidad autónoma tras la crisis derivada de la pandemia.

No obstante, ha insistido en que, si los nuevos Presupuestos no pudieran aprobarse "porque los grupos de la oposición fueran irresponsables y no los apoyaran, no sería la primera ni la última vez que se puede funcionar con unos Presupuestos prorrogados, que siempre sería mejor que un adelanto electoral", según ha zanjado Marta Bosquet.