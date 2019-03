La presidenta del Parlamento defiende la transparencia como "uno de los caminos más directos a una mejor administración"

Publicado 29/03/2019 13:13:55 CET

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), ha reivindicado este viernes la transparencia como "uno de los caminos más directos a una mejor administración".

Así lo ha sostenido en una jornada organizada en la Cámara andaluza por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), junto con el Parlamento de Andalucía, destinada a la formación de delegados de protección de datos (DPD) de las administraciones autonómica y local.

En la inauguración de la jornada han participado, además de Bosquet, el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina, y la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España.

La presidenta del Parlamento, según informa la Cámara en una nota, ha agradecido a los organizadores la celebración de esta jornada, ya que "la administración debe ser un garante solvente de la gran cantidad de datos que custodia".

"Nos enfrentamos a nuevos desafíos de seguridad a muchos niveles, y los datos de los ciudadanos se han convertido en un elemento muy sensible que pueden ser usados con intereses alejados del consentimiento lógico", ha manifestado Bosquet.

Ha defendido además que, "cuando los ciudadanos tienen el derecho y el poder de conocer los datos de su administración, se alejan tentaciones interesadas de la gestión de lo que es de todos". Por eso es "imprescindible" la formación de los delegados de protección de datos en el sector público, ha reclamado.

En su intervención en la jornada, en la que se han inscrito 140 participantes, la presidenta se ha comprometido a mejorar la transparencia en Parlamento. "Al llegar a la Presidencia de la Cámara me he encontrado con el dudoso honor de ser éste uno de los Parlamentos a la cola en los ranking de transparencia. Y eso no se puede permitir", ha aseverado.

Marta Bosquet ha deseado una provechosa jornada a los participantes, así como ha deseado más recursos que vengan a sumar en esta dirección, "pues redundará en la calidad del servicio que damos a los ciudadanos y en la calidad de la propia democracia", según ha manifestado.

PROGRAMA DEL SEMINARIO

El seminario, según informa el Consejo de Transparencia en una nota, ha arrancado con una ponencia que ha abordado los principios y licitud del tratamiento de datos personales en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y que ha sido impartida por el subdirector de la AEPD encargado de la promoción y difusión de la normativa de la Agencia, Julián Prieto.

Seguidamente, el delegado de protección de datos del Consejo, José Luis Falcón, ha analizado el principio de responsabilidad proactiva: el registro de actividades de tratamiento, la determinación de la base jurídica del tratamiento, las cláusulas informativas y la adaptación de contratos.

Posteriormente, la jornada ha tratado el enfoque del riesgo desde varias perspectivas, como la consulta a la autoridad de control o las medidas y brechas de seguridad, intervención que ha corrido a cargo del jefe de la Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos de la AEPD, Luis de Salvador.

Más tarde, el foro ha debatido sobre la figura del DPD, en particular en las entidades locales, mesa en la que han participado el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz y ex director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid, Antonio Troncoso, y el DPD del Parlamento de Andalucía y del Defensor del Pueblo, José Ignacio González-Pol.