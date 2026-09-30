La presidenta del Parlamento y dos diputados de PSOE-A y Vox, elegidos miembros del Consejo andaluz de Asuntos Taurinos

Votación en el Parlamento andaluz para la designación de miembros del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha designado este miércoles, 30 de septiembre, a tres miembros titulares del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía, entre quienes figuran la presidenta de la propia Cámara autonómica, Ana Mestre (PP-A), junto con el diputado del PSOE-A Juan María Cornejo y el de Vox Benito Morillo.

La designación de estos tres miembros titulares ha venido acompañada también de la de otros tres suplentes en representación de los mismos grupos, y se ha realizado mediante una votación secreta en urna, por llamamiento individual de los diputados, al inicio de la sesión plenaria que ha comenzado pasadas las 16,00 horas de este miércoles.

De esta manera, el orden del día del Pleno contemplaba entre sus primeros puntos la designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía, así como de los integrantes de la comisión permanente de este órgano.

Como miembros titulares del Consejo de Asuntos Taurinos en representación del Parlamento, el Grupo Popular ha propuesto a la presidenta de la Cámara autonómica, Ana Mestre, que es diputada por Cádiz, circunscripción por la que es también parlamentario el nombre propuesto por el Grupo Socialista, Juan María Cornejo.

Por su lado, el grupo Vox ha propuesto como miembro titular de dicho órgano a su diputado por Jaén Benito Morillo.

El Pleno ha procedido a la votación de estas candidaturas, y ha elegido a Ana Mestre con 94 votos, a Juan María Cornejo con 79 y a Benito Morillo con 66.

De igual modo, han sido elegidos tres miembros suplentes del Consejo de Asuntos Taurinos a propuesta de los mismos grupos. Se trata, en concreto, del diputado del PP-A por Almería Pablo Venzal --con 94 votos--, del exconsejero de Economía y exparlamentario del PSOE-A Antonio Ramírez de Arellano, que ha recibido 79 votos, y de la diputada de Vox por Cádiz Noelia Campos, que ha obtenido el respaldo de 66 votos.

Finalmente, el Pleno ha procedido a la designación de Ana Mestre, Juan María Cornejo y Pablo Venzal --este diputado del PP-A como suplente-- como miembros de la comisión permanente del Consejo de Asuntos Taurinos.

Según la información disponible en el portal web de la Junta de Andalucía, el Consejo de Asuntos Taurinos tiene como función "contribuir, por vía de asesoramiento, informe, iniciativa y propuesta, a la adecuada adopción de las decisiones del Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía en materia de espectáculos taurinos".

En particular, son funciones del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía "emitir informes sobre los asuntos relacionados con los espectáculos taurinos que sean sometidos a su consideración por los órganos de la Administración de la Junta; proponer a los órganos de la Administración autonómica cuantas medidas estime oportunas para el fomento y protección de los espectáculos taurinos en Andalucía", e "informar los anteproyectos de leyes y proyectos de reglamentos que, en materia de espectáculos taurinos, hayan de ser sometidos a la aprobación del Consejo de Gobierno".

También figuran entre sus funciones las de "proponer a los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía la aprobación o modificación de disposiciones en materia de espectáculos taurinos" y "emitir informes sobre la idoneidad y evaluación de los equipos gubernativos que intervengan en el desarrollo de los espectáculos taurinos".