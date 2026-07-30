La presidenta del Parlamento recibe al Defensor del Pueblo Andaluz en su ronda de contactos institucionales ser elegida

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha mantenido este jueves, 30 de julio, una reunión de trabajo con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, dentro de la ronda de contactos institucionales que viene desarrollando con los responsables de los distintos órganos e instituciones autonómicas tras su elección, hace una semana, como nueva presidenta de la Cámara andaluza.

Durante el encuentro, celebrado en la sede del Parlamento andaluz, ambas autoridades han abordado "diversos asuntos de interés relacionados con la realidad social de Andalucía", según informan desde la Cámara autonómica.

Además, Ana Mestre y Jesús Maeztu "han intercambiado impresiones sobre las principales demandas y preocupaciones que afectan a la ciudadanía".

Desde el Parlamento defienden que la reunión "ha permitido reforzar la colaboración y el diálogo entre ambas instituciones, así como poner en común iniciativas y líneas de trabajo orientadas a la defensa de los derechos de los andaluces y a la mejora de la atención a los colectivos más vulnerables".