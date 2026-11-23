El Parlamento andaluz acoge los actos conmemorativos del Día de los Gitanos y Gitanas Andaluces con el izado de la bandera romaní y la interpretación del himno gitano 'Gelem, Gelem'. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha presidido este lunes el acto institucional del Día del Pueblo Gitano Andaluz, una celebración especialmente significativa al cumplirse treinta años de la declaración aprobada por la Cámara autonómica en 1996.

La celebración ha coincidido con el inicio del segundo mandato del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano, que ha celebrado en el Parlamento la sesión constitutiva de su Pleno y la renovación de sus vocalías. Ana Mestre ha trasladado sus mejores deseos a Francisco Torres, nuevo vicepresidente segundo del Consejo, y ha agradecido la labor de Ostalinda Maya durante los últimos cuatro años.

Durante su intervención, Mestre ha reivindicado la profunda huella que el pueblo gitano ha dejado en la historia, la cultura y la identidad de Andalucía. "No se puede contar la historia de Andalucía sin contar la historia del pueblo gitano. Porque no sois solamente parte de nuestro pasado. Sois parte de nuestro presente y, sobre todo, de nuestro futuro", ha señalado.

La presidenta ha subrayado que la aportación gitana "trasciende el flamenco, el arte y las tradiciones, y alcanza una manera de entender la familia, la libertad, la palabra dada y el respeto a los mayores".

Según ha indicado el Parlamento en una nota, uno de los momentos más emotivos de la intervención ha llegado con la referencia a Jerez de la Frontera, tierra profundamente vinculada a la historia y a la cultura gitana.

Mestre ha evocado la figura de la legendaria cantaora jerezana Tía Anica la Piriñaca, a quien se atribuye una de las expresiones más conmovedoras del flamenco. "Cuando canto a gusto, la boca me sabe a sangre", ha indicado. La presidenta ha recogido esa imagen para transformarla en un mensaje de reconocimiento y afecto.

"Decía la Tía Anica la Piriñaca que cuando cantaba a gusto, la boca le sabía a sangre. Pues yo hoy quiero deciros que, cuando hablo de vosotros, de vuestra historia, de vuestra dignidad y de todo lo que le habéis dado a Andalucía, a mí la boca me sabe a almíbar", ha indicado.

Por otro lado, Mestre ha recordado que el reconocimiento institucional "debe traducirse en igualdad real de oportunidades y en una lucha firme contra cualquier forma de discriminación". "Nadie debería tener que demostrar dos veces su valía por llevar un apellido, pertenecer a una familia o haber nacido en un determinado barrio", ha afirmado.

En esta línea, ha puesto el foco en las mujeres gitanas, "guardianas de la memoria y protagonistas del cambio", y en los jóvenes, a quienes ha animado a "conquistar su futuro sin renunciar jamás a sus raíces".

El acto ha incluido la entrega simbólica de la bandera gitana a la presidenta, su posterior izado en la fachada del Parlamento, la lectura del manifiesto del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano y la interpretación del himno 'Gelem, Gelem'.

"Porque Andalucía no sería Andalucía sin vosotros. Y porque vuestra historia, vuestra dignidad y vuestro futuro son también los nuestros", ha concluido.