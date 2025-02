El presidente de la CEA pide abordar la reducción de jornada "sin imposición" y acusa a Yolanda Díaz de "populismo"

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha reclamado este jueves abordar la reducción de la jornada laboral en el marco de la negociación colectiva y "sin imposición legal" y ha acusado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de "populismo" por utilizar "eslóganes trampa" como "trabajar menos para vivir mejor".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, González de Lara ha asegurado que el anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros para reducir la jornada laboral "no es una buena noticia para la productividad de las empresas y para la economía porque todo aquello que afecta negativamente a la competitividad y a la productividad acaba repercutiendo antes o después en el empleo".

El presidente de la CEA ha señalado que en la patronal "no estamos en contra de la reducción de jornada" y ha reivindicado que "hay más de 4.500 convenios colectivos que la regulan y, dependiendo de sectores y territorios, con una reducción sustancial". "Lo que estamos absolutamente en desacuerdo es que se adopte por imposición legal una iniciativa que no ha contado con el consenso de los agentes sociales. Esto no ha sido diálogo social, ha sido monólogo social", ha subrayado.

González de Lara ha recordado que la Constitución "reconoce la negociación colectiva como el ámbito" para abordar las cuestiones relativas a la jornada laboral, el salario o la productividad y ha criticado que el procedimiento utilizado por el Gobierno "no obedece ni siquiera a una demanda social". A su juicio, la regulación propuesta va ser un "disparo a la línea de flotación" para sectores como la hostelería, el turismo o el comercio de proximidad porque supone "incrementar los costes sociales". "Las pymes y los autónomos lo van a pasar muy mal", ha recalcado.

Por todo ello, el presidente de la CEA ha censurado que la vicepresidenta Yolanda Díaz recurra a mensajes "populistas" y "eslóganes trampa" con mensajes como "trabajar menos para vivir mejor y cosas así" cuando se trata de una medida "que no paga el Estado ni el Gobierno, sino las empresas y los autónomos que llevan ya un 22% de incremento de los costes sociales en los últimos cinco años".

Tras destacar la "labor inteligente" del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para tramitar la norma como proyecto de Ley, González de Lara se ha mostrado "abierto a hablar con todas las fuerzas políticas" para exponer su posición respecto a la reducción de jornada laboral, aunque no ha ocultado que "en el contexto aritmético de un Congreso de los Diputados tan atomizado y con unas minorías tan destacadas, el papel de Junts puede ser relevante. Pero bueno, estamos abiertos a hablar con absolutamente todas las fuerzas políticas".

"Este Gobierno se está equivocando, está convirtiendo el diálogo social en monólogo social. No es sólo hablar y llegar a acuerdos con una de las partes, es que estemos todos en el mismo plano porque las empresas no se entienden sin sus trabajadores ni los trabajadores pueden vivir sin las empresas", ha insistido antes de censurar que se decida incorporar a la norma otras cuestiones como la desconexión digital "que al final están en el marco de la negociación colectiva".

A este respecto, ha recordado que el teletrabajo ya está regulado por una ley de 2021 que modificó el Estatuto de los Trabajadores y el Acuerdo Nacional de Convenio firmado en 2023 por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT incluye "un capítulo completo dedicado a la desconexión digital con una guía de criterios a tener en cuenta en la negociación de convenios". "Buscan saltarse la negociación colectiva permanentemente para que es mejor que un Gobierno regule las condiciones laborales", ha concluido.