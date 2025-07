El presidente de la Diputación de Córdoba asegura que la obra de conexión realizada en La Colada "nunca fue definitiva"

CÓRDOBA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado este martes que la conexión entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el Norte de Córdoba, que realizó el Gobierno central por vía de emergencia con una inversión de 4,3 millones, "nunca fue definitiva", pues parte de un "anteproyecto de urgencia" que solicitó la Subdelegación del Gobierno a la institución provincial en 2022 "para hacer una obra en cuatro meses, ya que las previsiones eran que el pantano de Sierra Boyera se secaba en cinco meses", de modo que dicha obra se planteaba como "solución de emergencia y provisional".

Así lo ha explicado Fuentes en respuesta a preguntas de los periodistas después de que la pasada semana el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, dijera que la conexión de emergencia que hizo el Gobierno central "garantiza el abastecimiento" y es "definitiva", rechazando así el proyecto de conexión entre los dos embalses cuya ejecución ya adjudicó por 9,3 millones de euros la Junta de Andalucía, porque dicha obra sería "redundante".

En este contexto, el presidente de la Diputación ha explicado que la memoria del anteproyecto que hizo la institución provincial indica que es "de emergencia y provisional la conexión del embalse de La Colada a la ETAP de Sierra Boyera, puesto que el embalse de La Colada cuenta actualmente con 42 hectómetros cúbicos de volumen almacenado", señalando que "Sierra Boyera cuenta con un volumen inferior a 6,5 hm3", lo que "solo permite garantizar el suministro para un plazo de cinco meses", de ahí que "la única solución para hacer eso en cuatro meses fue la toma flotante, no la torre de tomas", ha afirmado Fuentes.

"El anteproyecto se preveía como una obra provisional y en la memoria del anteproyecto aparece perfectamente que en ningún caso era definitivo", ha dicho el máximo responsable de la Diputación cordobesa, que ha agregado que "de haber sido definitivo se podía haber planteado, y se planteaba, una torre de tomas de la presa, ubicación de la estación elevadora a pie de presa, la línea eléctrica y el centro de transformación", pero, sin embargo, "no se planteó porque era una urgencia. Luego eso pone de manifiesto que nunca fue definitivo aquel proyecto".

Además, Fuentes ha advertido las obras que se recepcionaron el 14 de abril de 2023, al contrario de lo que asegura la CHG, "no están en perfecto estado de revista", pues hubo un total de "78 incidencias", que estaban relacionadas con "las bombas de refrigeración en los grupos electrógenos se averían y paradas parciales del bombeo", entre otros.

Así las cosas, ha recurrido a la hemeroteca para señalar que la subdelegada del Gobierno en aquel entonces, Rafaela Valenzuela, dijo el 6 de marzo de 2023 que estaban "esperando que ahora la Junta de Andalucía adelante parte del proyecto de conexión definitiva", mientras que el presidente de la Diputación en ese momento, el socialista Antonio Ruiz, manifestó el día que se recepcionaron las actuaciones que "con esta obra de emergencia de 4,2 millones de euros se hace posible que el recurso hídrico esté disponible, pero quedaría pendiente la parte comprometida con la Junta de Andalucía, las conducciones que deben complementar la obra de emergencia", lo que, a juicio de Fuentes, pone una vez más de manifiesto que lo realizado "no era definitivo".

TOMA FLOTANTE

Según ha explicado el presidente provincial, desde la CHG han afirmado que "lo que se tramitó como obra de emergencia se convirtió en definitiva", sin embargo, para Fuentes esta obra "no puede garantizar el abastecimiento de agua, porque la toma flotante no garantiza al 100% que se pueda abastecer agua, ya que es una toma flotante que hay que cambiar", de ahí que "el proyecto inicial que hicieron los socialistas recogía la torre de tomas", una instalación que permite "coger el agua de mejor calidad". "La torre de tomas puede ser compatible con la toma flotante que se eligió por urgencia", ha remarcado.

Por otro lado, Salvador Fuentes ha puesto de manifiesto que el Gobierno, en una reunión de las confederaciones del Guadiana y del Guadalquivir para la solicitud de transferencia de agua desde el embalse de La Colada a la ETAP de Sierra Boyera, celebrada el 23 de marzo de 2023, ya señaló que "los trabajos contratados por la Junta de Andalucía para la redacción del 'Proyecto de terminación de la obra de conducción del embalse de La Colada' permitirán contar con un proyecto adaptado y aprobado con el que concluir los trabajos que no finalizaron con la primera contratación de las obras".

ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE AGUAS

Igualmente, ha recordado que el artículo 123 de la Ley de Aguas "le permite a la Confederación y a la Junta Andalucía, en un momento de extrema gravedad en la sequía, poder tramitar un proyecto en seis meses", por lo que, teniendo en cuenta que "el proyecto de la Diputación se registra el 1 de febrero del 2023", si desde la CHG "hubiesen querido arreglar este tema, para bien o para mal, podían haber activado este artículo y haber llegado un acuerdo y consensuar ese proyecto" en medio año.

"¿Por qué no se activó ese artículo 123, que sí se hizo para hacer la obra de emergencia pero no se activó para contemplar la posibilidad de hacer en seis meses la obra que planteaba la Junta?", se ha preguntado el responsable de la Diputación, quien ha se cuestionado si "no había ninguna intención de resolver este problema por parte del Gobierno de España".

"Yo creo que la cosa es bastante grave, sobre todo porque la primera notificación que aparece redactada donde dan por hecho, en un texto, que esa obra es definitiva, por redundancia, es en abril de 2025", ha dicho el presidente provincial, subrayando que "si era tan definitiva (la obra), ¿por qué me pides documentación durante dos años a la Junta de Andalucía y a la Diputación provincial".

INTERCAMBIO DE CORREOS

Asimismo, Fuentes ha resaltado que el intercambio de correos entre técnicos de la CHG, de la Junta y de la Diputación muestran que "había un acuerdo implícito" de que "las cosas iban bien, salvo flecos que tendrían que mejorar", como el hecho de que si saliera "alguna pequeña redundancia se podría superar simplemente no ejecutando en su momento aquellas partidas del proyecto que correspondieran".

El presidente provincial ha afeado el hecho de que el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, pasara "por delante de la fachada de la Diputación" el día que ofreció su rueda de prensa en la Subdelegación del Gobierno y no se parara, "por lo menos, a intercambiar impresiones y ver cómo está este problema".

Salvador Fuentes, que también ha criticado que el presidente de la CHG "hable de cosas que no son su competencia", como puede ser el impacto ambiental o la eficiencia economica de la obra, ha reprobado que dijera que "está todo hablado sobre la obra", todo ello cuando había de plazo hasta este mismo martes, día 21 de julio, "para presentar observaciones".

"BUSCAR CONSENSO"

Para concluir, ha asegurado que "seguiremos con los brazos abiertos" e "intentando buscar un consenso" porque "no podemos perder más tiempo". "Vamos a conectar los tres pantanos, vamos a hacer una gran potabilizadora y garanticemos el suministro de agua en los peores momentos posibles de la próxima sequía. Porque vendrá y será más intensa", ha alertado.

"Se puede discrepar y debatir pero no se puede tener la sensación de no ser capaces de resolver los problemas que de verdad preocupan a los vecinos", ha dicho el presidente provincial, que ha apostillado que "nosotros seguimos defendiendo que las obras hay que completarlas" y si el Gobierno no cambia de parecer "nosotros contemplamos cualquier escenario: desistir, ir a los tribunales o aceptar por el interés general", ha apostillado.