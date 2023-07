Presidente de la Diputación de Córdoba (PP): Feijóo debe presentarse a la investidura "hasta las últimas consecuencias"

CÓRDOBA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, el popular Salvador Fuentes, ha afirmado este martes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, debe presentarse a la investidura para "intentar ser presidente de todos los españoles", pues, en su opinión, "tiene que defender su candidatura hasta las últimas consecuencias" porque "ese es el mandato que dio el país".

Así se ha expresado Fuentes en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha detallado que Feijóo está actuando "con mucho sentido de la responsabilidad" y "dignidad". "Debe dar ese paso adelante", ha dicho el presidente de la Diputación, quien ha señalado que si las demás "fuerzas políticas" creen que el popular "no puede ser o no debe ser el presidente" de España "que lo digan" en el Congreso.

Respecto a las voces que piden que Feijóo no se presente a la investidura, Fuentes se ha preguntado "¿por qué no? Yo no creo que sea una idea descabellada presentarse a un debate de investidura si es la fuerza más votada, es el partido que han pedido los españoles que gobierne España". Así, el presidente de la Diputación ha señalado que debería presentarse y "después ya veamos cómo se comportan esas minorías, porque la democracia es juego de mayoría y minoría, la dinámica oposición y gobierno".

"Él cumple con su deber de crear una mayoría suficiente para poder ser lo que los españoles quieren que él sea, presidente de todos los españoles", pero "si al final hay un bloque de perdedores que entienden que no debe ser Feijóo, pues que lo digan en el Congreso", ha puesto de manifiesto Fuentes.

En este sentido, el máximo representante de la institución provincial ha pedido que "después cada uno hable en consecuencia" y "dé explicaciones". "Cada uno tendrá que explicar su voto y eso es lo que yo creo que es importante, porque ahí vamos a sacar muchas conclusiones, sobre todo cuando ahora mismo esa alternativa Frankenstein", en referencia a un posible Gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez, "depende de un señor que está en Bruselas", el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "y no precisamente por muy buena causa", ha dicho.

MORENO MANTIENE EL VOTO "PRESTADO"

Entretanto, respecto a las declaraciones del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en las que calificaba de "remontada" los resultados del PSOE, Fuentes ha afirmado que "eso lo dice" porque es "el discurso que tiene que tener". Sin embargo, el popular cree que "no es así, ellos han salvado los muebles y ahí están, a los datos me remito", mientras que "a la derecha y al centro de derecha" le "han fallado las cuentas".

Además, Salvador Fuentes ha criticado "el discurso que tiene montado el señor Sánchez", pues con "la escena del balcón" de la sede del PSOE en Ferraz en la noche electoral, parecía que "hubiese ganado unas elecciones, formaba un efecto mediático muy intencionado de pretender, con tantos aplausos, que había ganado, y no ha ganado nada, fueron los grandes perdedores de la noche", ha asegurado Fuentes.

Por último, el presidente de la Diputación ha recalcado que estas elecciones generales son los terceros comicios que gana el popular Juanma Moreno en Andalucía, y eso ocurre "porque las cosas van bien y la gente se está acostumbrando", de modo que el "voto prestado" que tiene el presidente de la Junta de Andalucía se "está manteniendo".