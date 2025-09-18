El presidente de la Diputación de Córdoba reclamará "en la calle, si es preciso", la conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha dicho este jueves que reclamará "en la calle, si es preciso", a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la conexión entre los embalses de Puente Nuevo y Sierra Boyera, para asegurar el suministro de agua potable de calidad al Norte de la provincia, si es que, finalmente, no es posible el acuerdo de la Junta de Andalucía y la propia Diputación con la Confederación Hidrográfica del Guadiana para respecto a la conexión de los embalses de La Colada y Sierra Boyera, ya adjudicada por la Junta, pero sin el visto bueno de la Confederación del Guadiana.

A este respecto y en rueda de prensa, Fuentes ha afirmado que el sigue "creyendo en el diálogo, pero ya no me voy a quedar quieto", de modo que, "si las cosas siguen como están, lo mejor será pedir ya definitivamente la conexión con Puente Nuevo, que es la mejor opción, y desestimar La Colada", porque "no voy a estar cuatro meses consintiendo que me sigan mareando".

Fuentes ha señalado que "los ingenieros saben perfectamente lo que le interesa a la provincia de Córdoba, y si no hay manera de buscar una solución, pues que cada uno dé sus explicaciones. Pero nosotros vamos a desistir del proyecto" de conexión de La Colada-Sierra Boyera "si los ingenieros no llegan a un consenso que sea factible para el interés general de la provincia".

En consecuencia, "la única solución" que ve Fuentes "ahora mismo, la que tengo encima de la mesa, es La Colada-Sierra Boyera", proyecto para el que la Junta ya ha previsto una modificación, ante los reparos que planteó la Confederación del Guadiana, y que se presentará "con todos los argumentos técnicos, tanto de la Junta, como de la Diputación, que es la que se tiene que quedar con el traspaso y gestión de todo eso. Porque la Junta de Andalucía lo que hace es financiar", con 9,3 millones de euros, la ejecución del proyecto, que ahora plantea modificar.

Sin embargo, dada la postura que, hasta ahora, ha mantenido la Confederación del Guadiana, Fuentes entiende que solo puede "pensar, después de dos años, que no hay ninguna intención de buscar una solución técnica, y si eso es así pues yo desestimo el proyecto" de conexión La Colada-Sierra Boyera, "y reivindicaré en la calle, si es preciso, Puente Nuevo-Sierra Boyera, porque con los mismos recursos que están ahí haremos lo indecible para que se plantee Puente Nuevo-Sierra Boyera y le damos una garantía y una seguridad a una conexión que tiene que tener necesariamente la zona Norte".

La cuestión, según ha argumentado el presidente de la Diputación, es que "en 100 kilómetros cuadrados hay tres pantanos", entre ellos el de Sierra Boyera, que "se hizo para once pueblos y abastece a 27" y, con ello, "tenemos agua para dos años o dos años y medio", y en ese plazo "tenemos que tener la solución hidrológica de la provincia y esa solución parte como mínimo con dos pantanos" conectados.

Por eso, según ha concluido, "si Sierra Boyera está conectada a La Colada, tenemos garantizado el suministro, pero tiene que estar conectada con garantías de agua y, por otra parte, si no hay posibilidad de La Colada, inmediatamente me situaré, muy rápidamente, a reivindicar Puente Nuevo, que ya se planteó después de 1992", cuando "se hizo una conexión provisional, y yo creo que, sin ningún problema, podemos optar a pedir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera".