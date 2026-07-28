El presidente de la Diputación critica que el Gobierno "vuelva a castigar a Granada" con la Agencia de Salud Pública

Archivo - El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez. - DIPUTACIÓN - Archivo

GRANADA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha censurado que el Gobierno central "vuelve a castigar a la provincia de Granada" al no seleccionarla para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública, después de que tampoco fuera escogida como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.

Rodríguez ha defendido en un audio remitido a los medios que "Granada era la mejor opción, no solo por los medios, sobre todo humanos, sino también porque tenía el respaldo de la Junta de Andalucía, del sector, y de la propia Universidad de Granada, que es la más competitiva en el ámbito sanitario, una de las más competitivas de España".

"Habíamos hecho un trabajo entre todos en el que demostrábamos que teníamos un espacio referente como el antiguo hospital clínico donde estábamos mejorando la vertebración provincial, donde tenemos los mejores profesionales y la verdad que queda claro por qué no se decidió antes de las elecciones, porque Pedro Sánchez ya sabía perfectamente que Andalucía no iba a acoger esta sede de la agencia y por eso lo ha retrasado".

"Una vez que han pasado las elecciones ha vuelto a dejarnos fuera de juego, ha vuelto a castigar a la provincia de Granada", ha clamado Francis Rodríguez.