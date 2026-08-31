El presidente de la Diputación de Granada invita a Tadej Pogacar a visitar la provincia tras su abandono en la Vuelta

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) - VUELTA A ESPAÑA / CXCLING

GRANADA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha dirigido una carta al reconocido ciclista Tadej Pogacar que ha tenido que abandonar la Vuelta a España tras una caída. En la misiva, Rodríguez le desea una pronta recuperación y le invita a visitar Granada para poder cumplir su sueño de conocer el monumento nazarí y recorrer la provincia después de que el propio corredor así lo haya expresado.

"Sabíamos que llegabas a esta edición --de la Vuelta-- con la ilusión de alcanzar Granada y que habías mostrado además tu deseo de conocer la Alhambra", señala Rodríguez en la carta, y añade: "Las circunstancias han impedido que pueda ser esta vez, pero me gustaría que esa visita quedara simplemente aplazada".

En un torno cercano, el presidente de la Diputación desea una pronta recuperación al deportista esloveno a la vez que le invita a que, cuando esté plenamente recuperado, viste Granada y pueda conocer "los encantos y las riquezas patrimoniales, culturales y naturales de una provincia mágica".

"Ahora lo importante es tu recuperación. Estoy seguro de que muy pronto volveremos a verte sobre la bicicleta y disfrutando nuevamente de la competición", indica Rodríguez en la carta antes de incidir a Pogacar en que "tienes una visita pendiente" a la provincia de Granada, "donde estaremos encantados de recibirte".