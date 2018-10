Presidente del GPPE advierte de que "romper la unidad de España significa romper la unidad de Europa"

Publicado 27/10/2018 14:18:29 CET

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Popular Europeo (GPPE), Manfred Weber, ha defendido este sábado que la Constitución española y la unidad territorial española son parte de su proyecto europeo, y que romper la unidad de este país significa "romper la unidad de Europa" porque el Partido Popular Europeo cree en "una España unida".

Durante su intervención ante la 23 Unión Parlamentaria Popular, que se celebra este fin de semana en Sevilla, Weber ha asegurado que la base para el futuro es garantizar el Estado de derechos, y que las leyes y la independencia judicial deben ser respetados, "si no Europa no podrá sobrevivir".

"La cuestión catalana no es una cuestión de identidad, sino de egoísmo. No hay Europa 'a la carta'", ha señalado el dirigente 'popular', al tiempo que ha dicho esperar que no se repitan en Cataluña "los mismos errores que cometieron los populistas británicos".

En su opinión, "una cosa es segura, quien abandona España, abandona la Unión Europea". Así, ha destacado que, en 2019, las europeas decidirán si los ciudadanos europeos elegirán la seguridad, la justicia y la esperanza "frente al miedo y a la ira".

"Todos tendremos que decidir: egoísmo o unidad en Europa, y el conflicto ya es patente en Cataluña", ha afirmado Weber, quien ha insistido en que su partido cree en las naciones, "pero no en la división", frente a otros partidos que buscan "hacer distinciones entre la identidad europea, la nacional y la regional".

Junto a ello, Weber ha destacado que éste no ha sido "un año fácil" para el PP, pero que "la fuerza de un partido político no se demuestra únicamente en los buenos momentos". Por ello, ha pedido a los 'populares' que mantengan viva su herencia.

Ha acusado a los socialistas de poner en peligro el "éxito" económico logrado por el Gobierno de Rajoy, y ha dado la razón al presidente del PP, Pablo Casado, sobre que el presupuesto enviado por el líder del Gobierno, Pedro Sánchez, a Bruselas "no ayuda a la economía española".

De otro lado, el presidente del GPPE ha mostrado su preocupación ante los destrozos ocasionados en España durante las últimas inundaciones, especialmente en Mallorca, Valencia y Andalucía. Al respecto, ha ofrecido el apoyo y ayuda de su grupo.

Precisamente, durante la Interparlamentaria, Pablo Casado ha confirmado que apoyará a Weber como candidato a presidir la Comisión Europea en sustitución del belga Jean Claude Juncker.