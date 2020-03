El presidente del PP de Jaén, Juan Diego Requena, presenta su renuncia como alcalde de Santisteban del Puerto (Jaén)

JAÉN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Jaén y diputado del Congreso, Juan Diego Requena, ha presentado su renuncia a la Alcaldía del municipio jiennense de Santisteban del Puerto por "una cuestión operativa".

De esta forma, Requena ha anunciado que este lunes, 9 de marzo, se ha convocado un pleno en el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto donde el actual alcalde presentará su dimisión y se elegirá a su sustituto, con la candidatura del PP María Dolores Sánchez Pliego.

El líder del PP en Jaén ha indicado que la razón es "exclusivamente profesional" pues tras su elección por parte del Grupo Popular como portavoz de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico y su condición de presidente provincial del partido "requiere que el tiempo que dedico a la Alcaldía no sea al cien por cien".

"La vida municipal es mi razón de ser, así que siento una profunda tristeza por tener que renunciar al cargo alcalde, pero Santisteban del Puerto se merece un alcalde a tiempo completo", ha declarado Requena, y ha añadido que "por respeto a la ciudadanía" ha elegido de "dar un paso a un lado" por ser la decisión "más justa".

Requena ha recordado que en Santisteban del Puerto "nació mi vocación política y como municipalista convencido que soy, creo y seguiré creyendo siempre que desde un ayuntamiento es donde se hace la política más cercana y comprometida". Por esta razón, ha señalado que seguirá vinculado a la Administración local y mantendrá el acta de concejal, "siendo el primero en ponerme al servicio de la nueva alcaldesa".

El hasta ahora alcalde de Santisteban del Puerto, que accedió a la Alcaldía hace nueve años, ha indicado que la persona que le sustituirá en el cargo de regidora será María Dolores Sánchez Pliego, que "se va a convertir en la primera mujer que asuma la Alcaldía de Santisteban del Puerto".

"Nuevamente los populares demostramos nuestra apuesta por las mujeres y lo hacemos sin necesidad de cuotas, lo hacemos convencidos de la valía y valorando la gran preparación, capacidad y trabajo de las mujeres de nuestro partido", ha afirmado Requena.

Para finalizar, ha puesto de manifiesto que "ahora centraré mi trabajo en el Congreso para defender a la provincia y en la presidencia del PP de Jaén, a la que dedicaré más horas si cabe para reforzar este gran proyecto, del cual me siento tremendamente orgulloso, y lo seguiré demostrando con la defensa y apoyo a los miles de afiliados que dan la cara por el proyecto del PP de Jaén en todos los rincones de esta provincia".

El dirigente popular ha anunciado que "si hasta ahora me he pateado la provincia y he compartido reuniones y visitas con los concejales de las comarcas, ahora redoblaremos esta labor y con ello seguiremos fortaleciendo nuestro mensaje para recoger las inquietudes de los jienenses de los noventa y siete municipios y llevarlas al Congreso de los Diputados".