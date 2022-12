El presidente provincial del PP lamenta "el ninguneo" del Gobierno a Granada tras la designación de la sede de la Aesia

GRANADA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Granada, Francisco Rodríguez, ha lamentado este lunes "el ninguneo y el desprecio sistemático del Gobierno del Partido Socialista hacia los granadinos" tras designar a A Coruña para la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) a la que aspiraba la provincia.

"Hoy asistimos a un día negro para Granada y para su futuro. De nuevo el Partido Socialista desde las instituciones vuelve a decir no a Granada, no a los granadinos y no al desarrollo socioeconómico de nuestra provincia frenando proyectos vitales como la sede para la Inteligencia Artificial", ha indicado Rodríguez en una nota de prensa.

Para Rodríguez, la decisión ha evidenciado "el poco peso" del alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, y del presidente de la Diputación y también secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, "que han demostrado su incapacidad para luchar por los intereses de nuestra provincia para que sus compañeros desde el Gobierno central apuesten por Granada que contaba con la mejor candidatura posible para albergar la sede".

Es por ello, por lo que ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que explique a todos los granadinos los motivos por los que "ha dejado en la estacada" la candidatura granadina que, "además de contar con todo el potencial posible, gozaba del consenso y del apoyo de la Junta de Andalucía y del resto de instituciones, así como con el aval y el prestigio de la Universidad de Granada".

Por todo ello, el presidente provincial del PP ha considerado que "hoy no hay argumento posible que justifique esta afrenta a nuestra provincia".

"Teníamos la mejor candidatura, pero de nuevo el socialismo ha vuelto a demostrar que no cree ni va a hacerlo en Granada. Han cortado de raíz un proyecto de ilusión, de consenso y de futuro sin explicación alguna".

Por último, el dirigente popular ha lamentado como Pedro Sánchez "ha vuelto a reírse de todos los vecinos de la provincia recordando que fue el propio presidente del Gobierno" quien, el pasado enero, "en un mitin que se celebró en el Palacio de Congresos, señaló a Granada como el epicentro de la Inteligencia Artificial".

"¿Qué intereses o qué ha pasado en estos once meses para que Granada haya pasado de epicentro a volver a ser los últimos de la cola? Granada y los granadinos no lo merecemos", ha concluido Rodríguez.