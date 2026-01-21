El presidente del TSJA aborda este jueves con las juezas de Montoro necesidades y refuerzos ante el siniestro de Adamuz

Imagen de la fachada del juzgado de Montoro (Córdoba) que asume la investigación de la causa del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz. A 20 de enero de 2026, en Montoro, Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, visitará este jueves los Juzgados de Montoro (Córdoba) y mantendrá un encuentro con las juezas del partido judicial para interesarse de primera mano por las necesidades y refuerzos de este Tribunal de Instancia que asume la investigación del accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz, con 43 fallecidos hasta la tarde de este miércoles.

Según ha informado el TSJA, Lorenzo del Río estará acompañado por el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja. En dicho juzgado ya se ha hecho efectivo el refuerzo de dos funcionarios que había previsto la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y la titular, Cristina Pastor Recover, se incorporará en el mes de febrero, tras haberse publicado este martes su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto y según han precisado a Europa Press fuentes de Justicia, el juzgado montoreño dispone de una plantilla conformada por 12 funcionarios, en concreto nueve en el servicio de Tramitación y tres en el Registro Civil, y cuanta ahora con el referido refuerzo de dos personas, un gestor y una tramitadora, que autorizó la Consejería de Justicia y que "se han incorporado ya".

Por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el organismo ha confirmado que el Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro también recibirá "de forma inminente" un juez de refuerzo y a un letrado de la Administración de Justicia, "sin perjuicio de futuros refuerzos".

No obstante, fuentes de la Junta han aclarado a Europa Press que ésta es la plantilla global de los juzgados de Montoro y, por tanto, no serán todos ellos los que trabajen en la macrocausa asignada específicamente a la plaza número 2. Con la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, los juzgados unipersonales han sido reemplazados por tribunales de instancia con varios jueces.

La Junta ha acordado, además, dos comisiones de servicio sin relevación de funciones para dos funcionarios del Servicio de Tramitación del mismo Tribunal de Instancia a fin de que presten servicio en el Registro Civil de forma temporal (un gestor y una tramitadora).

Igualmente, ha autorizado el abono de servicios extraordinarios para el personal de la oficina judicial y del Registro Civil desde el 19 de enero de este año y "durante 30 días", tal como ha detallado la Junta a preguntas de Europa Press. En cuanto a medios materiales, se han enviado dos impresoras más al Tribunal de Instancia plaza número 2 y se ha habilitado una cuenta de correo específica para este caso ante el volumen de documentación que se prevé movilizar.

INSTRUCCIÓN "COMPLEJA"

Mietras, el fiscal jefe provincial de Córdoba, Fernando Sobrón, ha advertido este miércoles sobre la investigación judicial asociada al accidente ferroviario que "todavía no existen resultados" y ha considerado que "sería una imprudencia por mi parte" hacer "alguna referencia a la investigación" que se hace.

En una comparecencia informativa, Sobrón ha reconocido que afrontan una instrucción judicial de la investigación del accidente "compleja", al tiempo que ha deseado que "sea lo menos larga posible". Ha comentado que en la Fiscalía de Córdoba "no hemos tenido antes una tragedia de estas características" y, en consecuencia, ha apelado a que "estamos todos muy afectados".

Cuestionado por los periodistas por la interposición de demandas de los familiares de las víctimas por el accidente del domingo en este municipio cordobés, donde colisionaron un tren de alta velocidad en dirección a Madrid con un tren Alvia en dirección a Huelva tras descarrilar el primero, ha indicado que "no es un dato que yo haya preguntado" al representante de la Fiscalía de Córdoba desplazado al juzgado de Montoro.

Ha asegurado que ha recabado información sobre "el tema de identificación" de los cadáveres y que "las cuestiones técnico-jurídicas en este momento van paralelas", antes de apuntar que esa reacción jurídica de las familias la "he oído por los medios de comunicación".

Sobre las posibles personaciones en la causa ha remarcado que "no estamos todavía en la fase técnico-jurídica" y ha esgrimido en este sentido que ahora "es la fase de investigación y de asistencia a las víctimas".

Ante la pregunta del peso en la instrucción judicial del informe de la Guardia Civil y las declaraciones del conductor del tren de alta velocidad de Iryo, ha subrayado que "estamos en una fase inicial" y por ello "no podemos hablar de nada de la investigación", para reivindicar que "desde la Fiscalía vamos a ser prudentes".

Sobrón ha relatado que ya estuvo el domingo en el lugar de los hechos aún cuando se encontraba fuera de la provincia y pudo llegar hasta Adamuz acompañado de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y el fiscal que aborda las causas judiciales de Montoro, así como que se desplazaron al Centro de Identificación de Datos "para ver cómo se estaba realizando toda la identificación de las personas que habían fallecido".

Ha explicado que al día siguiente de la tragedia, el lunes, impulsó la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Fiscalía de Córdoba integrado por tres fiscales, que colaborarán con el juzgado en la investigación del accidente, "que, evidentemente, es lo que la opinión pública nos exige".