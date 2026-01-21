Fiscalía de Córdoba prevé una instrucción "compleja" en Adamuz: "No hemos tenido una tragedia de estas características"

El fiscal jefe provincial de Córdoba, Fernando Sobrón, este miércoles en declaraciones a los medios. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

ADAMUZ (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El fiscal jefe provincial de Córdoba, Fernando Sobrón, ha advertido este miércoles sobre la investigación judicial asociada al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que "todavía no existen resultados" y ha considerado que "sería una imprudencia por mi parte" hacer "alguna referencia a la investigación" que se hace en la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro.

En una comparecencia informativa en Adamuz, Sobrón ha reconocido a preguntas de los periodistas que afrontan una instrucción judicial de la investigación del accidente "compleja", al tiempo que ha deseado que "sea lo menos larga posible" y que en la Fiscalía de Córdoba "no hemos tenido antes una tragedia de estas características" y, en consecuencia, ha apelado a que "estamos todos muy afectados".

Cuestionado por los periodistas por la interposición de demandas de los familiares de las víctimas por el accidente del domingo en este municipio cordobés, donde colisionaron un tren de alta velocidad en dirección a Madrid con un tren Alvia en dirección a Huelva tras descarrilar el primero, ha indicado que "no es un dato que yo haya preguntado" al representante de la Fiscalía de Córdoba desplazado al juzgado de Montoro.

Ha asegurado que ha recabado información sobre "el tema de identificación" de los cadáveres y que "las cuestiones técnico-jurídicas en este momento van paralelas", antes de apuntar que esa reacción jurídica de las familias la "he oído por los medios de comunicación".

Sobre las posibles personaciones en la causa ha remarcado que "no estamos todavía en la fase técnico-jurídica" y ha esgrimido en este sentido que ahora "es la fase de investigación y de asistencia a las víctimas".

Ante la pregunta del peso en la instrucción judicial del informe de la Guardia Civil y las declaraciones del conductor del tren de alta velocidad de Iryo, ha subrayado que "estamos en una fase inicial" y por ello "no podemos hablar de nada de la investigación", para reivindicar que "desde la Fiscalía vamos a ser prudentes".

Sobrón ha relatado que ya estuvo el domingo en el lugar de los hechos aun cuando se encontraba fuera de la provincia y pudo llegar hasta Adamuz acompañado de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y el fiscal que aborda las causas judiciales de Montoro, así como se desplazaron al Centro de Identificación de Datos "para ver cómo se estaba realizando toda la identificación de las personas que habían fallecido".

Ha explicado que al día siguiente de la tragedia, el lunes, impulsó la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Fiscalía de Córdoba integrado por tres fiscales, que colaborarán con el juzgado en la investigación del accidente, "que, evidentemente, es lo que la opinión pública nos exige".