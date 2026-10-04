El presidente del TSJA presenta su memoria anual en el Parlamento en una semana con comisión de vivienda y RTVA

Archivo - El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en una foto de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía celebra la próxima semana ocho comisiones parlamentarias entre las que destaca la comparecencia de la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, para informar sobre la situación actual de la vivienda de la comunidad. Asimismo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), Lorenzo del Río, presentará la Memoria Anual del organismo de la actividad del año 2025.

Según aparece en la agenda parlamentaria consultada por Europa Press, el martes empieza a las 11,00 horas la comisión de control de RTVA en la que intervendrá su director general, Juan de Dios Mellado. En el orden del día está recogida que informará sobre las denuncias de acoso sexual y laboral en la empresa Andalucía Digital Multimedia (ADM).

En esta línea, la comisión va a debatir sobre una proposición no de ley (PNL) de Por Andalucía sobre prevención y erradicación del acoso laboral, acoso sexual y acoso por razón de sexo en las empresas y productoras contratadas por RTVA. Asimismo, varios grupos parlamentarios le van a preguntar sobre la filtración del temario de las oposiciones de Canal Sur.

El miércoles 7 de octubre será el turno de la comisión de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local que tiene como único punto del día la presentación de la memoria anual del TSJA en 2025. Ese mismo día, a las 13,00 horas, tendrá lugar la comisión de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública con la presentación del informe de fiscalización de cumplimiento de la contratación pública y de la gestión de personal de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) por parte del presidente de la Cámara de Cuentas.

Asimismo, el consejero, José Antonio Nieto, centrará su comparecencia en informar sobre el proceso de transformación del empleo público por parte de la Junta. La comisión debatirá una PNL del PSOE sobre transparencia, control y garantías en la utilización de la inteligencia artificial por parte de la Administración de la Junta de Andalucía y su sector público instrumental.

Más tarde, a las 16,00 horas comienza la comisión de Fomento y Movilidad en la que el consejero, Mario Muñoz-Atanet, va a centrar su comparecencia en el estado actual de la Red Autonómica de Carreteras y de los Consorcios Metropolitanos de Transporte.

DAÑOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

El miércoles a las 16,30 horas comenzará la comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la que la consejera, Adolfina Martínez, va a informar sobre el estado de las zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la comunidad.

Asimismo, la comisión debatirá una PNL impulsada por Por Andalucía para garantizar la continuidad de la Cooperativa Corchera de Berrocal tras el incendio de Niebla (Huelva).

El jueves arranca la agenda con la comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio en la que la consejera, Rocío Díaz, va a informar sobre la situación actual de la vivienda así como la evolución de los precios del alquiler. A las 10,15 horas empieza la de Universidad, Energía e Innovación, con la presencia del consejero, Jorge Paradela, para informar sobre las inversiones industriales estratégicas en la comunidad y la situación financiera del sistema universitario público.

En la misma comisión, el presidente de la Cámara de Cuentas presentará el informe de fiscalización de las cuentas, contratos y convenios de las universidades públicas de Andalucía de los ejercicios 2019-2021.

La agenda termina a las 11,30 horas con la comisión de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte. La consejera, Patricia del Pozo, va a informar sobre el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica y Democrática, así como de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2026. Por otro lado, la comisión va a debatir la PNL del PSOE-A sobre la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de los cines de verano de Córdoba.