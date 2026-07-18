El presunto autor de un robo con violencia en un estanco de Baena (Córdoba) ingresa en prisión

Archivo - Córdoba.- Sucesos.- Detenida en Baena una acusada de un robo con escalo en una vivienda donde había una persona impedida - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un robo con violencia cometido en un estanco de la localidad de Baena (Córdoba), en el que resultó gravemente herido el dependiente del establecimiento tras ser agredido con un arma blanca. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha detallado la Guardia Civil en una nota, tras recibir un aviso telefónico alertando de un posible robo con violencia en un estanco de la localidad, los agentes se desplazaron al lugar, donde localizaron al dependiente con varias heridas compatibles con arma blanca, prestándole una primera asistencia sanitaria hasta la llegada de los servicios médicos, que procedieron a su traslado a un centro hospitalario.

Posteriormente, la Guardia Civil inició una investigación para la identificación y localización del presunto autor, logrando verificar que el autor de los hechos era un hombre que accedió al establecimiento con el rostro oculto y, tras exigir la entrega de la recaudación al dependiente, lo agredió con un arma blanca al negarse y oponer resistencia. Además, durante el forcejeo también resultó herida de carácter leve otra persona que se encontraba en el interior del establecimiento.

No obstante, la inspección técnico ocular practicada en el lugar y los indicios obtenidos por los agentes actuantes, permitieron identificar al presunto autor de los hechos, implementándose un dispositivo para su localización que culminó con su detención en la madrugada del día siguiente. "La rápida actuación de los agentes resultó fundamental tanto en la asistencia inicial prestada a la víctima como para el veloz esclarecimiento de los hechos y la detención del presunto autor".

Por último, las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo con violencia y lesiones.