Presupuesto del Parlamento: Llega a 50,8 millones en 2026, sube un 1,4% frente al 9,7% del sueldo de los diputados

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía prevé disponer de un presupuesto de 58,87 millones para 2026, cifra que supone un crecimiento del 1,43% sobre la dotación de las cuentas aún en vigor, que es de 50,16 millones de euros. Los gastos de personal de la Cámara autonómica aumentan un 3,71%, para situarse en 25,24 millones, lo que supone multiplicar por 2,6 el aumento medio de las cuentas.

En el caso de la retribución de los diputados, que aparecen en las cuentas de la Asamblea legislativa autonómica bajo el epígrafe Altos Cargos, se situará en 6,79 millones, una subida de 600.000 euros, casi un 10% más (9,78%) que el gasto previsto este año, que es de 6,19 millones.

Los gastos de personal de la Cámara andaluza representa el 50% del total presupuestario, mientras que la retribución de los parlamentarios supone una cuarta parte de los gastos de personal de la institución autonómica.

La subida de la retribución de la plantilla del Parlamento andaluz es inferior a la de 2025 sobre 2024, cuando lo hizo un 4,6%, mientras que en el caso de los parlamentarios su crecimiento fue de un 3,37% entre esos ejercicios, un tercio de la subida que habrá en 2026 sobre ese 2025.

Desciende el seguro de los diputados, con un gasto previsto de 179.500 euros en 2026, un 25,6% menos que los 241.340 euros que la Asamblea autonómica ha presupuestado para este año.

Las cuentas de la Cámara autonómica incluye una partida de 2,25 millones para gastos de viaje y desplazamiento de los parlamentarios, 86.000 euros menos, una bajada del 3,6% sobre los 2,33 millones que estableció para este ejercicio.

El Parlamento destina otros 118.000 euros a los seguros de vida y accidente del personal no laboral, un 12,3% menos que los 134.600 euros que destinó a este concepto en 2024. Contabiliza también 180.310 euros como premio de jubilación de sus funcionarios, idéntica cantidad a la contemplada para estas cuentas.

El mayor aumento relativo, sin que tenga parangón con el peso específico de los gastos de personal, lo experimentan las operaciones financieras, que suben un 50% y la previsión es llegar a 225.000 euros, según los datos presupuestarios publicados por la Asamblea autonómica y que ha consultado Europa Press.

Los gastos financieros del Parlamento continúan en los mismos 600 euros que ha previsto emplear este ejercicio, mientras que las inversiones reales retroceden hasta los 1,96 millones, 318.000 euros menos en comparación con los 2,31 millones de este 2025, un descenso del 15%.

INVERSIÓN DE 4,58 MILLONES PARA RESTAURAR LA FACHADA Y SALÓN DE PLENOS

Estos datos se enmarcan en el gasto que afrontará el Parlamento para las obras de restauración de fachadas, iglesia y otros elementos del antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

El 17 de septiembre la Mesa del Parlamento acordó una generación de crédito de 3,78 millones con cargo al Fondo de Remanente Presupuestario para esa reforma, que aprobó a su vez el órgano de gobierno de la Cámara casi un año antes, el 9 de octubre de 2024, cuando acordó aplicar el remanente en este 2025.

La obra la ha presupuestado la Cámara autonómica en 5,28 millones, mientras que el presupuesto base de licitación es de 4,58 millones y declaró la tramitación de urgencia del expediente.

El acuerdo de la Mesa que rubrica el letrado mayor, Manuel Carrasco, indica que "en el informe del jefe del Servicio de Mantenimiento de fecha 7 de julio de 2025 se determinó la procedencia de la cofinanciación en la ejecución del expediente de contratación de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Colaboración de 12 de marzo de 2025, quedando el presupuesto base de licitación de 4.584.205,81 euros", cuya distribución es de 3,43 millones para el Parlamento y los 1,14 millones para la Cámara de Cuentas de Andalucía.