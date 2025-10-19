El presupuesto de la Oficina Andaluza Antifraude subirá más de un 12% y superará los 2,7 millones de euros en 2026

El director de la Oficina Andaluza Antifraude, Francisco de Paula Sánchez, comparece en la comisión consultiva de Nombramientos del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, creada a partir de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, contará para el próximo ejercicio de 2026 con un presupuesto total de 2.747.050 euros, montante del que un 76,9 por ciento se destina al capítulo de gastos de personal, y que supone un incremento del 12,38% respecto al montante de 2.444.490 euros con el que ha contado este organismo para el actual ejercicio de 2025.

Así se desprende de los datos de este presupuesto, consultado por Europa Press, que fue aprobado el pasado 8 de octubre por la Mesa del Parlamento andaluz, y que corresponde al que será el cuarto año completo de funcionamiento de la Oficina con "plena efectividad".

Fue el 14 de octubre de 2021 cuando la Mesa del Parlamento estableció mediante un acuerdo el régimen jurídico preciso para la puesta en funcionamiento de esta oficina, si bien el por entonces director de este órgano, Ricardo Vicente Puyol, estableció que sería a partir del 1 de junio de 2022 cuando adquirirían "plena efectividad" las previsiones de la citada Ley 2/2021 "vinculadas al pleno desarrollo" de las funciones de esta unidad.

El presupuesto total de 2.747.050 euros previsto para 2026 es el resultado de la suma de 2.705.250 euros procedentes de transferencias corrientes y de 40.800 euros de transferencias de capital procedentes --en ambos casos-- de la Junta de Andalucía y "demás entidades públicas sujetas a régimen presupuestario para financiación", así como de otros 1.000 euros de transferencias de capital procedentes de "anticipos y préstamos a largo plazo concedidos al personal".

GASTOS DE PERSONAL

Por capítulos, el número 1, de Gastos de personal, es el que concentra el mayor montante del presupuesto, hasta un total de 2.113.610 euros --un 18,05% más que en 2025--, de los que 98.000 euros --un 21% más-- se destinan a las retribuciones de altos cargos, mientras que para las del personal eventual se destinan 156.000 euros, y para las del personal funcionario se consignan 1.156.570 euros, que son 50.920 más --un 4,6% más-- que el presupuestado para 2025.

La Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción ha aprobado este mismo mes de octubre una modificación de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario de carrera a su servicio, para la creación de siete nuevas plazas con las que atajar la "tendencia alcista en la carga de trabajo" que se ha consolidado durante el presente año 2025.

Así se recogía en un reciente acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, con fecha del pasado 1 de octubre de 2025, por el que se aprobaba dicha modificación de la RPT de la Oficina Andaluza Antifraude con siete plazas de nueva creación.

En virtud de esta ampliación de plazas, la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario da cabida a 25 profesionales. En concreto, contempla siete plazas de Dirección y coordinación --una de director adjunto, tres de Secretaría de Dirección y Unidad de Tramitación y tres de Unidad de Tramitación Administrativa--; seis plazas vinculadas a la Subdirección de Administración, Recursos Humanos, Gestión Económica y TI; siete adscritas a la Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen sancionador, y las restantes cinco plazas asignadas a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Prevención y Protección al denunciante.

Por su parte, la RPT de personal eventual se compone de dos plazas vinculadas al Gabinete de Comunicación y Relaciones Institucionales, según se detalla en la página web de la propia Oficina Andaluza Antifraude.

GASTOS CORRIENTES

La partida del capítulo II, de Gastos corrientes en bienes y servicios, del próximo presupuesto de la Oficina asciende a 591.540 euros, montante del que el 64% se vincula a los gastos de 'material, suministros y otros', que incluyen los suministros de electricidad, agua y gas, entre otros --9.000 euros--, las comunicaciones --telefónicas, postales y mensajería, telex, telefax y burofax, para todo lo cual se presupuestan 32.100 euros--, y "gastos diversos" por un montante de 20.010 euros, que incluyen los de "información, divulgación y publicidad" --2.000 euros--, y los de "atenciones protocolarias y representativas", por otro importe de 2.000 euros.

En el capítulo de Gastos corrientes en bienes y servicios se incluye también la partida de 'Arrendamientos y cánones', que suma 191.500 euros de presupuesto, de los que 95.000 van destinados al "arrendamiento de edificios y otras construcciones", otros 10.000 euros al "arrendamiento de elementos de transporte", y los restantes 86.500 euros al "arrendamiento de sistemas para procesos de información".

También en este capítulo se incluye el apartado de 'Indemnizaciones por razón del servicio', que incluye una partida de 10.000 euros para dietas, otra de 10.000 euros para gastos de locomoción, y otra de 1.000 euros para "otras indemnizaciones".

El capítulo III del presupuesto de la Oficina es el de Gastos financieros, dotado de 100 euros, mientras que el capítulo IV es el de 'Inversiones Reales', para el que se consignan 40.800 euros, todos ellos para el apartado de 'Proyectos de inversión nueva'.

El grueso de esa partida --un total de 32.000 euros-- se destina a la adquisición de equipamientos para procesos de información, mientras que se prevé invertir 8.000 euros en mobiliario y enseres, y gastar 800 euros en "inversiones de carácter inmaterial", como "aplicaciones informáticas desarrolladas a medida" y "programas informáticos bajo licencia".

Tras su aprobación por la Mesa del Parlamento, el presupuesto de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción se remitirá al Consejo de Gobierno de la Junta, según se recoge en un acuerdo del órgano de gobierno de la Cámara autonómica del pasado 8 de octubre.