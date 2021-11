Los Presupuestos andaluces 2022 no prevén contratar a personal sanitario no comunitario por indicación del Consultivo

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Presupuestos andaluces para 2022, aprobado este miércoles en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía --con una dotación total de 43.816,3 millones euros, que representa un crecimiento del gasto del 9% respecto a 2021-- deja fuera la posibilidad de contratar personal sanitario extranjero, en concreto no comunitario, por indicación del Consejo Consultivo.

"El dictamen de este órgano señala que esa materia no se puede regular en la Ley de Presupuesto, por lo que estamos trabajando en una norma con rango de Ley para que se pueda excepcionar y dejar abierta esa posibilidad", según afirman fuentes de la Consejería de Hacienda a Europa Press.

Aunque los dictámenes del citado Consejo son consultivos y no vinculantes, el Departamento de Hacienda, que lidera el consejero Juan Bravo (PP), ha decidido no incluir esa posibilidad, "pese a que era una práctica habitual en las cuentas públicas de los últimos años" y teniendo claro "que no podemos prescindir de personal sanitario cualificado".

Asimismo, el profesional en este ámbito que no está contratado con carácter indefinido "deberá concurrir a las ofertas públicas de empleo", añaden las mismas fuentes.

Una de las principales novedades del Presupuesto 2022, junto a la inyección de recursos procedentes de la Unión Europea, que incorporan 5.900 millones de euros de fondos europeos, es la consignación de 943 millones para una partida Covid, un importe que, en todo caso, elevará el déficit estimado hasta el 1% --"siempre que el Estado no asuma esa cuantía"-- frente al 0,6% establecido por el Gobierno como tasa de referencia, tras la última reducción, fijada en cinco décimas.

"Habría tenido el mismo efecto situar el déficit en el 1%, fruto de ese fondo adicional para el Covid, que fijarlo, como hemos hecho, en el 0,6% y dejar aparte ese concepto". Un déficit, que en todo caso, "no queremos aumentar para evitar recortes futuros. Aquí (Andalucía) nos piden que gastemos más --en relación con el aumento de contrataciones que reclaman los agentes sociales, sobre todo en sanidad y educación-- y en Madrid, en alusión al Gobierno, si lo hacemos nos los recriminan. No gastar más de lo necesario es evitar recortes futuros".

Si bien desde la Consejería confían en que los Presupuestos se aprueben en el Parlamento, "podríamos tirar el próximo año con el de 2021, eso sí, con muchas más dificultades". En este sentido, si hubiera adelanto electoral en marzo, las mismas fuentes creen que el Presupuesto "podría estar listo dos meses después de la cita con las urnas porque sería el mismo con algunos ajustes mínimos".