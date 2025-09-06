Priego de Córdoba prepara la VI edición de su Festival de la Canción, cuya final será el 25 de octubre

Cartel del VI Festival de la Canción 'Turismo de Priego de Córdoba'. - AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La localidad de Priego de Córdoba tiene abierto hasta el día 4 de octubre el plazo de inscripción para el VI Festival de la Canción 'Turismo de Priego', certamen que celebrará su gala final el día 25 del mismo mes, a las 21,00 horas, en el Teatro Victoria con los diez artistas seleccionados y José Guerrero Roldán, 'El Yuyu', como presentador, y la actuación de Manuel Lombo y Chico Pérez.

Según recogen las bases del evento, consultadas por Europa Press, los nombres de los finalistas se darán a conocer, como máximo el 15 de octubre, y tendrán la oportunidad de contar para la gala final "una banda, compuesta mínimo por bajo, piano y batería para la interpretación del tema elegido", si el concursante lo requiere.

Respecto a los premios, cabe señalar que el ganador del certamen recibirá 2.000 euros, mientras que el segundo clasificado tendrá un premio de 1.000 euros y 300 euros irán para el tercer finalista. A todo ello, se suma el premio provincial de 500 euros destinado a participantes cordobeses y, como novedad, en la presente edición se incorpora un premio del público, dotado de 300 euros.

Así las cosas, Priego de Córdoba se prepara para la sexta edición de un certamen que se ha consolidado como "uno de los eventos musicales de referencia en el ámbito nacional", tal y como ha expresado el concejal del Ayuntamiento y presidente-coordinador del festival, Javier Ibáñez, pues ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, presentándose "150 artistas de gran nivel" a la pasada edición.

Para participar, los interesados deben enviar un vídeo en formato vertical al correo 'festivalpriego@gmail.com', junto al formulario de inscripción y los datos requeridos en las bases, disponibles en la web 'mascaronpriego.com'. Se permite la participación en modalidad individual, dúo o grupo, y la organización cubrirá los gastos de viaje de los finalistas que no residan en Priego.

En este contexto, desde la organización han señalado que "enviar los vídeos lo antes posible permitirá evitar contratiempos y asegurar la participación en este festival", a la vez que han puesto de manifiesto que la posibilidad de concursar como solista, en dúo o en grupo "enriquece la competición y atrae a una gran variedad de talentos".

De todos los trabajos recibidos se seleccionarán diez finalistas que competirán en la gala final prevista para el 25 de octubre, a las 21,00 horas, en el Teatro Victoria, con José Guerrero Roldán, 'El Yuyu', como presentador, y con la actuación especial de Manuel Lombo y Chico Pérez. Las entradas serán gratuitas hasta completar aforo y podrán retirarse en la Oficina de Turismo a partir del 15 de octubre.

El jurado estará compuesto por especialistas en la materia y valorará aspectos como voz, afinación, interpretación, temática y dificultad de la pieza.

Destaca la repercusión del certamen en las redes sociales, donde en ediciones anteriores se ha superado el millón de visualizaciones, consolidándose como uno de los festivales con mayor presencia digital en el país.