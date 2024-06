Prieto (PSOE) afirma que el Hospital de Loja (Granada) es "un ejemplo más del desmantelamiento de la sanidad pública"

LOJA (GRANADA), 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto ha afirmado este jueves que el Hospital de Loja es "un ejemplo más del desmantelamiento de la sanidad pública que está promoviendo el Gobierno de Moreno Bonilla y del PP".

A las puertas del centro hospitalario, junto a su homóloga Olga Manzano y el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Loja, Antonio García; Prieto ha lamentado que debido a la política sanitaria de la Junta de Andalucía el Hospital lojeño esté "perdiendo" servicios y especialidades médicas que había "ya no existen, tales como como otorrinolaringología, urología o cirugía, obligando a las personas a desplazarse a Granada capital".

"Están convirtiendo a los hospitales comarcales en centros de salud con algunas especialidades", ha subrayado la socialista para aludir en que "existe una lista de espera impresionante para pruebas diagnósticas, cuando en este centro cuenta con tecnología de último nivel gracias a fondos europeos y del Gobierno de España, mientras que la Junta lo único que tenía que poner es el personal".

Prieto ha incidido en que "hay profesionales disponibles, pero el Gobierno andaluz no los contrata. Hay dinero suficiente, pero si no hay médicos, que es la excusa que están poniendo el delegado de Salud en Granada, la consejera del ramo o el presidente Moreno Bonilla, es porque los han echado. Más de mil médicos han salido de Andalucía a otras comunidades autónomas porque le ofrecen contratos precarios con una duración de un mes para venir a hospitales como el de Loja mientras que en Murcia le ofrecen contratos de dos años ganando muchos más".

En concreto, ha señalado que hay un solo anestesista que atiende algún día a la semana o el quirófano cerrará este verano, "pese a tener listas de espera altas para una comarca como esta".

"Son tan altas que ya no las publica. Los últimos datos son de junio de 2023, donde había más de 400 personas esperando para operarse en este hospital. En solo seis meses habían aumentado un mil por ciento las personas que esperaban más de un año para una intervención, uno de los mayores incrementos de toda Andalucía", ha detallado. A todo eso se suma que el Hospital de Loja también pierden enfermeras, técnicos, celadores o administrativos. "Una clara señal de que el Gobierno andaluz del PP está desmantelándolo", ha aseverado.

Tras pedir a la ciudadanía que "luche por lo que tanto costó conseguir", Prieto ha remarcado que "no hay ninguna razón para esto" y ha censurado el modelo del PP de "asfixiar a la pública para beneficiar a la privada".

"No lo podemos consentir, hay dinero suficiente. Moreno Bonilla tiene el mayor presupuesto de la historia y en lugar de estar dedicándose a reforzar y ampliar el Hospital de Loja está desviando millones a la privada", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Loja, Antonio García, ha trasladado que el grupo socialista "lleva todo este año elevando diferentes iniciativas a los plenos del Consistorio para luchar por la defensa de la sanidad pública en hospital".

Tras apoyar a las y los profesionales, ha afeado a la Junta la falta de recursos humanos que sufre el centro hospitalario y ha señalado que en este tiempo el PSOE en el Ayuntamiento ha pedido que aumente la oferta de pediatría –-a día de hoy cuenta con un pediatra y un cuarto cuando debería tener más de tres--, que haya urgencias pediátricas y que se mantengan los servicios que había.

"A esas mociones se ha votado favorablemente en el pleno municipal, pero no ha habido ningún tipo de avance. Eso es porque el alcalde no quiere enemistarse con Moreno Bonilla ni con el PP y por eso no mueve ni un solo dedo", ha dicho.

"Nos llamó la atención que el regidor asistiera a la concentración para mostrar su disconformidad porque luego realmente no va más allá", ha manifestado García que ha anunciado que el grupo municipal socialista ha solicitado una reunión al delegado de Salud de la Junta en Granada para "explicarle la situación en la que se encuentra el hospital de Loja y para que ponga soluciones".

Una cita, a la que "vamos a invitar a todos los grupos políticos y si el alcalde quiere venir con nosotros no habrá problema. La salud no debe estar supeditada a qué partido gobierna, es algo que nos iguala a todas y cada uno de los ciudadanos".

"El PP está destrozando la sanidad pública en favor de la privada, en Loja no tenemos sanidad privada a la que agarrarnos y la mayoría no podemos permitírnosla. Vamos a seguir peleando para que el hospital tenga los servicios que necesita y vamos a unir fuerzas con el grupo socialista en el Parlamento andaluz para conseguirlo", ha concluido.