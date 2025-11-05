El primer equipo femenino de Granada competirá bajo a la denominación Fundación UAPO Granada Fútbol Sala Femenino

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, en la presentación de la alianza entre la Fundación UAPO y el equipo femenino de Granada Fútbol Sala, ahora reconvertido en Fundación UAPO Granada Fútbol Sala Femenino. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo femenino de Granada Fútbol Sala competirá la próxima temporada en Segunda División Nacional bajo la denominación Fundación UAPO Granada Fútbol Sala Femenino, tras el acuerdo alcanzado entre el club y la Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico (Fundación UAPO). Así, el club ha querido poner al servicio de esta entidad el nombre de su equipo femenino, "máximo exponente" de Granada en la competición nacional de fútbol sala femenino.

Según ha indicado el Consistorio local en una nota, el proyecto deportivo femenino, que inició su andadura en 2021 y anteriormente estuvo integrado en SIMA Granada Fútbol Sala, ha experimentado una "evolución ejemplar", pasando de competir en categoría provincial a lograr un "ascenso histórico" a la categoría nacional en apenas tres temporadas, lo que consolida a la ciudad como "una referencia emergente" en el fútbol sala femenino y refleja el "valor social y deportivo de su estructura".

Por su parte, el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, ha subrayado el significado institucional y social de la alianza y ha valorado el ascenso del equipo femenino y la colaboración con la Fundación UAPO como "un orgullo" para Granada.

Asimismo, Iglesias ha estimado que esta colaboración con la Fundación UAPO "habla de valores, de solidaridad y de la capacidad del deporte para ser altavoz de causas que importan", y ha concretado que desde la Administración local van a seguir apoyando iniciativas "que promuevan el deporte femenino, la igualdad de oportunidades y la acción social".

Por otro lado, el vicepresidente del club y responsable del área social, David Valderas, ha valorado que el acuerdo tiene un "componente profundamente humano", y ha querido homenajear "a quienes cada día luchan contra el cáncer, a los atletas UAPO, y contribuir a que la gran labor que realiza la fundación tenga la visibilidad que merece".

Tal y como ha concretado el Consistorio, la Fundación UAPO trabaja para "mejorar la calidad de vida de pacientes en proceso oncológico" mediante programas gratuitos de ejercicio físico supervisado, fisioterapia, nutrición y apoyo psicológico. Así, con la presencia del equipo granadino en la competición nacional, su nombre y mensaje social se proyectarán a nivel estatal, lo que reforzará "el papel del deporte como motor de apoyo comunitario y empatía social".