El primer premio de 'La Cultura', dotado con 1,5 millones de euros, riega de suerte Pizarra (Málaga) y Almería capital

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo Extraordinario de 'La Cultura' de la Lotería Nacional celebrado este sábado ha dejado en las provincias de Almería y Málaga el primer premio, correspondiente al número 11.438, que ha sido vendido en Pizarra y en la capital almeriense. El premio está dotado con 1.500.000 euros al número.

En concreto, según el boletín de Loterías y Apuestas del Estado, consultado por Europa Press, el número agraciado ha sido consignado en la Administración de Loterías número 1 de Pizarra, situada en la calle Málaga, 1, y en el despacho receptor número 05.295 de Almería capital, ubicado en la Carrera de Mami, 1.

Por su parte, el segundo premio, dotado con 300.000 euros por número, también ha recaído en dos localidades malagueñas. En concreto, ha sido consignado en la Administración de Loterías número 1 de Ardales, situada en la calle Real, 30, y en el despacho receptor número 50.260 de Ronda, ubicado en la Plaza del Ahorro, 1. El reintegro ha correspondido al 8, 7 y 6.