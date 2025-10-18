El primer premio de la Lotería Nacional reparte 600.000 euros en Baza (Granada) este sábado

Archivo - Foto de recurso de venta de Lotería Nacional. - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

BAZA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 18 de octubre, dotado de 600.000 euros al número, ha recaído en el 70.504, y ha tocado, entre otras localidades, en el municipio granadino de Baza.

Según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press, este primer premio se ha vendido en el Administración número 5 de la citada localidad, sita en Plaza de las Eras, 16.

El resto de primeros premios de este sorteo han llevado la suerte a localidades como Coslada (Madrid), la capital madrileña, Salamanca y El Cantillo (Santa Cruz de Tenerife). Los reintegros han correspondido a los números 4, 7 y 5.