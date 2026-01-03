El primer sorteo del Cuponazo de la ONCE del año reparte 800.000 euros en Córdoba

El vendedor de la ONCE en Córdoba, José Manuel. - ONCE

CÓRDOBA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer sorteo del Cuponazo de la ONCE del año 2026 ha repartido este viernes 800.000 euros en Córdoba con 20 cupones premiados con 40.000 euros. Todos ellos, en el barrio de Las Moreras de la capital cordobesa, donde se ha criado su vendedor José Manuel.

"Decía el horóscopo que este año era el mío, a ver si es verdad", ha comentado el vendedor en una nota remitida por la ONCE. La mayoría de esos 20 cupones han sido vendidos en el Bar Ordóñez. "Dar premios es nuestra ilusión, estamos deseando que llegue ese momento y darlo", dice José Manuel.

El Extra de Navidad de la ONCE celebrado el pasado día 1 repartió 4,8 millones de euros en premios mayores entre La Línea de la Concepción (Cádiz), que se llevó 4,4 millones de euros, y Málaga, 400.000 euros, y ahora, primer Cuponazo del año, ha repartido 800.000 euros en Córdoba y otros 40.000 euros respectivamente entre las localidades de Rus (Jaén) y Arahal (Sevilla).

El resto de premios de este sorteo se han ido a Badalona (Barcelona). El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Y, con el nuevo modelo de "por los lados puedes ser ganador", premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).

Para el próximo martes, Día de Reyes, 6 de enero, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 10 millones de euros.