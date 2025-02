Por primera vez en Córdoba, los padres de alumnos de un colegio acuerdan que sus hijos no usen móviles hasta los 16 años

CÓRDOBA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familiares del Alumnado (AFA) del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) López Diéguez de Córdoba han promovido una iniciativa pionera en Córdoba, "un gran pacto de familias para retrasar la edad del uso de móviles con conexión a Internet" hasta los 16 años, "ante la preocupación por los riesgos asociados y su impacto negativo en la salud mental de las y los adolescentes".

A este respecto y en un comunicado, la citada asociación ha argumentado que, "como sociedad, estamos tomando conciencia de las grandes repercusiones que está teniendo esta situación sobre nuestra infancia y juventud y consideramos que ha llegado el momento de dar un paso adelante, con el fin de proteger a nuestras hijas e hijos, educarles en el buen uso de las TRIC (tecnologías de la relación, la información y la comunicación) y garantizar unos entornos digitales seguros, más humanos y donde primen los cuidados, en sustitución de la tan extendida violencia 'on line'".

A juicio de esta asociación, "son múltiples las evidencias científicas que nos alertan de los riesgos de un uso temprano de los 'smartphone', como la alteración del estado de ánimo y de las funciones cognitivas de los niños y niñas, la disminución del rendimiento académico, adicción tecnológica y dependencia psicológica, deterioro de las relaciones interpersonales, Fear of Missing Out' (FoMO) y otros no menos preocupantes, como el 'ciberbullying', la reafirmación de estereotipos de género y modelos de belleza inalcanzables, el 'grooming' (acoso sexual a menores), la sextorsión, el acceso temprano a la pornografía o el fomento de la violencia de género a través de las redes sociales".

Por ello, "la mayoría de las familias del López Diéguez hemos dado el paso de unirnos a este pacto, con ilusión y convencidas de que es una herramienta necesaria para visibilizar que no estamos solas y crear una red de apoyo que proteja a nuestras hijas e hijos".

Entre todas las familias quieren "reducir la enorme presión social que sufren" los menores y que, "mayoritariamente, nos ha llevado a darles estos dispositivos al inicio de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) e incluso antes".

En la asociación son "más que conscientes de que solo con esto no basta, si no actuamos como sociedad, si solo se queda en una iniciativa de nuestro colegio. Queremos invitar a que se unan a este gran pacto a las Ampa y AFA de todos los centros escolares posibles, entendiendo que solo desde la prevención, desde Infantil a Primaria, conseguiremos que el alumnado sin móvil en la ESO no sea una 'rara avis' que se ve a sí misma al margen y desplazada, sino que se conviertan en mayoría y sean conscientes y partícipes de esta decisión colectiva para cuidarnos".

También quieren "hacer extensiva la propuesta a todas las asociaciones vecinales y el tejido asociativo de la ciudad, para intentar sensibilizar a toda la comunidad y extender así nuestra propuesta" y, por eso, comenzarán planteando "próximamente la adhesión al pacto al Consejo de Distrito Centro, y que éste pueda elevarlo al Consejo del Movimiento Ciudadano de la ciudad".

También saben en la AFA del CEIP López Diéguez, que "retrasar la edad de uso de los 'smartphone' no es suficiente, ante el tremendo reto que tenemos por delante, pues serían necesarias medidas como la regulación legislativa de los entornos digitales, para hacerlos más seguros para la infancia y adolescencia, y eliminar contenidos que puedan promover el odio, las violencias y la discriminación o que atenten contra los derechos humanos".