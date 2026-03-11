Las primeras ayudas directas a los agricultores del paquete de medidas del Gobierno comenzarán a llegar en abril

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una atención a medios. - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

ALBUÑOL (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado que las primeras ayudas directas a los agricultores afectados por el tren de borrascas, incluidas en el paquete de medidas de más de 7.000 millones de euros, comenzarán a llegar en abril.

Durante la inauguración de la II edición de Expo Cherry, Pedro Fernández ha precisado que, dentro de este marco, se contemplan ayudas específicas para el sector agrario que benefician a municipios de la Costa de Granada y también a localidades del Campo de Dalías (Almería).

También ha señalado que este conjunto de medidas incluye compensaciones por pérdida de ingresos, ayudas por daños no cubiertos por los seguros agrarios, el incremento de la subvención del seguro agrario combinado hasta el 70 por ciento de la prima, actuaciones destinadas a la restauración de caminos e infraestructuras de regadío, así como líneas de crédito del ICO y subvenciones para avales a través de SAECA, con el objetivo de facilitar liquidez y apoyar la recuperación de las explotaciones afectadas.

El delegado, además, ha subrayado que "el apoyo del Gobierno de España al desarrollo de la comarca se extiende a otros ámbitos estratégicos como la protección del litoral".

En este sentido, ha indicado que "el Ejecutivo ha destinado 12 millones de euros a obras de emergencia en playas de Andalucía, de los cuales 2,9 millones corresponden a la costa de Granada, incluyendo actuaciones en La Rábita y El Pozuelo (Albuñol) tras los daños ocasionados por el reciente tren de borrascas" y que "estas intervenciones se iniciarán a principios de abril".

Durante la inauguración de Expo Cherry, que reúne a empresas, agricultores, cooperativas e instituciones del sector, Fernández ha destacado el papel estratégico de la agricultura en la comarca, felicitando a la alcaldesa de Albuñol por impulsar un evento que, "tras una primera edición exitosa, se ha consolidado como un espacio de encuentro profesional para productores y empresas especializadas".

El representante del Ejecutivo ha explicado que la Costa de Granada cuenta con cerca de 4.000 hectáreas de invernaderos que generan más de 600.000 toneladas de producción hortícola al año y un valor económico superior a los 400 millones de euros anuales, cifras que reflejan el peso estratégico de esta actividad para la economía de la comarca y su capacidad para sostener miles de empleos directos e indirectos.

En este contexto, ha puesto el foco en el sector de los mini vegetales, especialmente los tomates cherry, "productos de alto valor añadido que combinan calidad, innovación y la internacionalización" un producto que se ha convertido en uno de los pilares económicos del territorio, contribuyendo de forma decisiva a la generación de riqueza, empleo y competitividad en el sector agrícola de la comarca".

Asimismo, el delegado ha señalado que, aunque el sector agrícola de la zona es fuerte y competitivo, actualmente afronta desafíos derivados de la situación geopolítica internacional y de los recientes fenómenos climatológicos que han provocado daños en explotaciones agrícolas.

En este sentido, ha trasladado un mensaje de tranquilidad y confianza en la capacidad del Gobierno de España para proteger a las empresas y los trabajadores, asegurando que "el Ejecutivo está siguiendo de cerca la evolución de la situación para adoptar las medidas necesarias para defender a su país, a su tejido productivo y a las personas".

Finalmente, Fernández ha destacado la importancia de "seguir impulsando espacios de colaboración como Expo Cherry, que contribuyen a reforzar un sector clave para la economía, el empleo y la proyección internacional de la agricultura del sur de España".