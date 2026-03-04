Los primeros 1.000 días, desde la concepción hasta los dos años, clave para la prevención temprana de la obesidad

Responsables del proyecto europeo eprObes (Early Prevention of Obesity). - IMIBIC

El proyecto europeo eprObes (Early Prevention of Obesity), coordinado por Manuel Tena-Sempere, investigador del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), la Universidad de Córdoba (UCO) y el Ciber de Obesidad y Nutrición, y en el que también participa el grupo de la doctora Mercedes Gil-Campos, centra su trabajo en la prevención temprana de la obesidad, poniendo el foco, entre otros aspectos relevantes, en una etapa especialmente decisiva, los primeros 1.000 días, desde la concepción hasta el segundo año.

Así lo ha explicado el Imibic en un comunicado en el que ha puesto de manifiesto que durante ese periodo de tiempo se concentran influencias tempranas que pueden condicionar el riesgo de obesidad y la salud en etapas posteriores.

La evidencia científica señala que, durante el embarazo y los dos primeros años, influyen factores como la salud metabólica materna y la calidad de la dieta, las prácticas de alimentación del lactante, las rutinas de sueño, las oportunidades de actividad física y los factores ambientales.

Con ese enfoque y en el marco del Día mundial de la obesidad, eprObes ha impulsado la Semana Europea eprObes para la Prevención Temprana de la Obesidad, celebrada del 24 de febrero al 4 de marzo de 2026 bajo el lema 'Los primeros 1.000 días: influencias tempranas en la obesidad y la salud'. Las actividades han reunido a investigadores, profesionales sanitarios, responsables políticos y otros agentes, con el objetivo de acercar evidencia científica, herramientas prácticas y recursos educativos.

Durante esta semana, el proyecto ha difundido contenidos elaborados por expertos del consorcio que insisten en tres ideas clave: el embarazo como un momento importante para manejar el riesgo nutricional y metabólico, la relevancia del sueño y el movimiento como pilares de la prevención temprana y el papel de la nutrición temprana, el estrés, el estilo de vida parental y las prácticas de alimentación en la salud a largo plazo.

Como parte de esta actividad, eprObes ha organizado en Córdoba dos actividades formativas y de divulgación, dirigidas principalmente a familias, educadores y jóvenes, además de investigadores básicos y clínicos, y profesionales de la asistencia sanitario, para apoyar decisiones basadas en evidencia en el ámbito sanitario, educativo y comunitario.

La segunda de estas actividades, celebrada el 4 de marzo, coincidiendo con el día mundial de la obesidad, ha consistido en un workshop científico, con la participación de diversos expertos internacionales en diversos ámbitos dentro del campo del estudio de la obesidad y ha contado con más de 150 asistentes.

PREVENCIÓN TEMPRANA DE LA OBESIDAD INFANTIL

EprObes es un proyecto europeo centrado en la prevención temprana de la obesidad infantil. A través de la investigación, el apoyo a la toma de decisiones y la implicación de distintos agentes sociales, eprObes trabaja para impulsar soluciones sostenibles que ayuden a familias, educadores y profesionales sanitarios a favorecer entornos y hábitos más saludables desde las primeras etapas de la vida.

Con un presupuesto aproximado de diez millones de euros y una duración de cinco años, eprObes reúne a 21 organizaciones de toda Europa para desarrollar y promover estrategias de prevención temprana frente a la obesidad infantil y los riesgos para la salud asociados. El proyecto está financiado por la Unión Europea.