A prisión un acusado de sustraer enseres de vehículos tras saltar la valla de una casa en El Tablero de Córdoba

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la zona del Tablero de Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, después de que accediera al patio de una vivienda unifamiliar y registrara varios vehículos estacionados en su interior. Tras ser puesto a disposición judicial, se ha acordado su ingreso en prisión.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos ocurrieron a finales de la semana pasada, cuando se recibió un aviso de un ciudadano que alertaba sobre una persona que acababa de acceder al interior de un domicilio saltándose la valla de la vivienda.

Inmediatamente, una patrulla se desplazó al lugar para recabar más información de lo sucedido, pudiendo conocer que el sujeto, tras acceder al interior del domicilio, había manipulado los tres vehículos aparcados en el patio, comprobando si alguno carecía de cierre de seguridad, y se había hecho con diversos enseres del interior de uno de ellos.

Los agentes iniciaron un dispositivo para la búsqueda del autor, quien fue localizado en una calle próxima al lugar de los hechos. Una vez lo identificaron y comprobaron que se trataba de la persona que buscaban, lo detuvieron como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.