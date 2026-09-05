A prisión el detenido por agredir con e inmovilizar con un gancho de pesca a un peatón en Granada

Imagen de archivo del hombre que atacó a otro con un gancho tras una discusión de tráfico. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez ha decretado el ingreso en prisión este pasado viernes, 4 de septiembre, del conductor identificado por la Policía Local de Granada tras agredir con un gancho de pesca e inmovilizar a un peatón después de que este último le recriminara una maniobra en la que casi le atropelló cuando cruzaba con otra persona correctamente por un paso de peatones.

Así lo ha dado a conocer la Policía Nacional en un mensaje difundido a los medios, donde ha explicado que el detenido pasó a disposición judicial y el juez ordenó finalmente su ingreso en prisión tras prestar declaración judicial. El suceso comenzó cuando una pareja cruzaba correctamente por un paso de peatones y un turismo estuvo a punto de atropellarlos.

El peatón recriminó la maniobra al conductor, y este último se bajó del coche, abrió el maletero y sacó un gancho metálico de pesca y se dirigió hacia el peatón para agredirle. "Le clavó el gancho en un brazo y, con el propio mango del gancho, lo dejó sujeto a una barandilla, impidiéndole moverse", narra el cuerpo municipal de seguridad.

Personal del 061 atendió al herido en el lugar, pero fue necesaria la intervención de los Bomberos de Granada, que tuvieron que cortar el gancho con una cizalla para poder liberar al peatón agredido. Fue trasladado al hospital con parte del metal aún incrustado para su extracción.

La Policía Local dio cuenta de que las rápidas gestiones de indagación de su Grupo de Apoyo a las Patrullas de Barrio (GAPB) permitió identificar, gracias a la matrícula aportada, a la titular del vehículo y posteriormente al presunto agresor domiciliado en Granada capital.