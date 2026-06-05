Prisión para el detenido en Granada por agresión sexual que estaba en tercer grado tras delitos similares

Agresor sexual detenido este pasado jueves en Granada, que ha entrado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 4, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 55 años detenido por agredir sexualmente a una mujer y que estaba en tercer grado por delitos similares cometidos en 2001.

Así lo han informado fuentes del TSJA, que precisan que el detenido está siendo investigado por un delito de agresión sexual con penetración y robo con violencia casa habitada.

Precisamente este pasado jueves la Policía Nacional daba cuenta de la detención en esa misma jornada de este individuo, el cual se encontraba ya en el régimen penitenciario de tercer grado, como presunto autor de delitos de agresión sexual con penetración y robo con violencia, tentativa de agresión sexual y robo con violencia y por un último de robo con violencia.

El Cuerpo Nacional de Policía ha señalado que todos estos presuntos delitos habrían sido cometidos durante los últimos dos meses aprovechando los permisos de los que disfrutaba. En todos los casos el detenido accedía al portal donde moraban sus víctimas, principalmente durante la noche, para robarles exhibiendo un objeto punzante y, a continuación, agredirlas sexualmente.

El primero de los casos, a principios de abril, tuvo como víctima a una mujer de 20 años, que fue seguida por la calle durante la madrugada por el presunto autor, quien se introdujo en el portal, justo antes de que se cerrase la puerta, para agarrarla por la ropa del cuello, empujándola contra la pared y solicitándole de manera imperativa que le entregase todo el dinero que llevase encima. No obstante, la víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio, hecho este que provocó la huida a la carrera de su asaltante.

En una segunda ocasión, a mediados de mayo en el distrito Centro de la capital granadina, una mujer de 21 años fue abordada durante la madrugada, de la misma forma que en el caso anterior. En esta ocasión, el mismo individuo se introdujo en el portal y la abordó en la subida de las escaleras, abrazándola y tirándola al suelo.

A continuación, le solicitó todo lo que llevara ante la amenaza de agredirla, entregando la víctima varios billetes y comenzando a gritar. Un ruido en la planta superior del edificio puso en fuga al agresor.

El más reciente de los sucesos tuvo lugar a finales de mayo, cuando una mujer de 22 años fue abordada en el interior del portal de su vivienda durante la noche, ubicada también en el distrito Centro. El agresor se introdujo tras la víctima en el ascensor y sacó un objeto punzante con el que intimidó a su nueva víctima, recibiendo reiteradas amenazas de muerte.

La víctima la pertenencias, las cuales acabaron en el suelo del ascensor. De manera sorpresiva el asaltante cambió de objetivo, agrediéndola sexualmente, abandonando, a continuación, el lugar de los hechos. Tras avisar a la Policía, la víctima fue trasladada a un centro hospitalario y acompañada para presentar denuncia.

El presunto autor acumula un largo historial delictivo, habiendo entrado en prisión por primera vez en 1991 para cumplir condena, alcanzando el tercer grado en 1999, momento en el que comenzó a reincidir en su actividad delictiva durante los permisos penitenciarios.

Entre abril y julio de 2001 cometió numerosos robos con violencia y agresiones sexuales aprovechando este tipo de permisos. De esta forma en el año 2002 fue condenado nuevamente por la comisión de 29 delitos, entre agresiones sexuales y robos con violencia, por el que fue condenado a más de cien años de prisión y a pagar una indemnización a las víctimas cercana a los 200.000 euros.

Hace aproximadamente dos años este individuo volvió a acceder al tercer grado penitenciario, reiterando su conducta delictiva y modus operandi durante sus salidas de la cárcel, tal y como se ha visto en los dos últimos meses.