A prisión dos detenidos por fracturarle la mandíbula y robarle a otro junto a una discoteca en Granada

Patrulla de la Policía Nacional en el centro de Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 36 y 20 años han entrado en prisión tras ser detenidos por la Policía Nacional de Granada. Ambos dieron una paliza a otro hombre en las inmediaciones de una discoteca propinándole puñetazos y partiéndole la mandíbula. Además, le robaron la cartera.

El cuerpo de seguridad relata en un comunicado que los hechos tuvieron lugar de madrugada, en torno a las 6,00 horas, en el exterior de una conocida discoteca de la capital granadina. Según se ha podido saber, víctima y agresores estaban en la vía pública, en un entorno cercano al local, cuando comenzó el suceso.

Sin previo aviso, los hombres abordaron de manera sorpresiva a la víctima, propinándole varios puñetazos de gran contundencia. Como consecuencia de los golpes, el agredido cayó desplomado en el suelo indefenso. En ese momento los atacantes aprovecharon para registrarle y robarle el dinero en efectivo que llevaba en su cartera antes de huir del lugar.

Debido a la extrema violencia de los golpes propinados, la víctima sufrió lesiones de gravedad, entre ellas una fractura mandibular que requirió su traslado a un centro hospitalario y una posterior intervención quirúrgica de urgencia, además de secuelas psicológicas.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Policía Nacional inició las pesquisas correspondientes y gracias a los distintos testimonios y el uso de medios tecnológicos, pudo identificar y localizar a los supuestos autores del delito. Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones graves y otro de robo con violencia e intimidación, y posteriormente ingresados en prisión por orden de la autoridad judicial.